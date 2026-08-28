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馬連縣旋轉太空船造型住宅 開價330萬上市

編譯組╱綜合報導
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馬連縣「哈克勒羅德旋轉圓形屋」連同雙曲拋物面結構的「洋芋片屋」，造型特別，從空照...
馬連縣「哈克勒羅德旋轉圓形屋」連同雙曲拋物面結構的「洋芋片屋」，造型特別，從空照圖看來，也相當顯眼。（谷歌地圖）

SFGATE新聞網報導，每當談及加州馬連縣的地標建築，眾人的目光多半聚焦在南部的蘇沙利度、蒂布倫，或是雷耶斯角國家海岸（Point Reyes National Seashore）等沿海地帶；毗鄰拍達路瑪（Petaluma）的內陸城市諾瓦度（Novato）雖鮮少被列入討論，但其建築特色卻毫不遜色。

這座擁有約5萬2000人口的小鎮，沿著101號公路坐擁多棟極具代表性的建築；其中的「哈克勒羅德旋轉圓形屋」（Harkleroad round house）首次正式對外出售。

這棟圓形屋連同雙曲拋物面結構的「洋芋片屋」（potato chip house）及另外五處物業採同捆銷售，開價330萬元。負責代理該房產的房仲巴格列里（Angelo Baglieri）在接受SFGATE採訪時說：「這是擁有當地歷史片段的難得機會。」

這七棟獨立建物座落於占地約2.25英畝的地塊上，位於101號公路De Long Avenue出口旁的Harkle Road。該路名取自屋主波齊（Harold Pozzi）的祖父哈克勒羅德（Sam Harkleroad），目前所有房舍均有租客承租，並由租客自行負擔水電瓦斯費用。

儘管哈克勒羅德從未受過正規建築訓練，其作品卻歷經時間考驗。60多年前，他大量運用回收材料，一手設計了外型神似的「洋芋片屋」，以及能在20分鐘內旋轉320度的「圓形屋」。這些前衛建築與一座現已拆除的屋頂風力發電機，曾讓《洛杉磯時報》給予他「諾瓦度的法蘭克・洛伊・萊特（Frank Lloyd Wright of Novato）」的美譽。

巴格列里讚嘆：「這座建築的巧思令人驚豔。」他指出，旋轉屋的運作原理巧妙且簡單，這棟面積1562平方呎的房屋架設於基座上，並在廢棄鐵軌上運轉，動力來源僅是一具洗衣機馬達，透過標示「順時針」與「逆時針」的開關控制。巴格列里補充，哈克勒羅德在選址時極為嚴謹，所有房舍皆直接建造於基岩之上。

巴格列里表示，目前尚無法確定誰會接手這些獨特物業，但他期盼新買家能完整保留建築風貌。此外，他也提及這座造型吸睛的建築多年來所引發的趣事：由於外觀獨特，許多從公路上看見圓形屋的飢餓用路人常產生誤解，「大家常以為那是家餐廳，甚至直接走進屋內打算用餐。」

精華 FAQ

  • 此次出售的是位於諾瓦度Harkle Road上的7棟獨立建物，包括知名的哈克勒羅德旋轉圓形屋、洋芋片屋，以及另外5處物業，屬於同捆出售。

  • 整體物業開價330萬元，目前7棟建物都已有租客承租，且由租客自行負擔水電瓦斯費，顯示它不只是展示性建築，也具有穩定租賃狀態。

  • 因為屋主哈克勒羅德沒有受過正規建築訓練，卻以回收材料打造可20分鐘旋轉320度的圓形屋，還曾被稱為「諾瓦度的法蘭克・洛伊・萊特」。

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