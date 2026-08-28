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內陸大熊湖水濱豪宅1500萬掛牌 若成交將是現有最高紀錄2倍

記者啟鉻／綜合報導
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大熊湖邊的臨湖豪宅多擁有極佳景觀，「Waterfront Estate」若能以接...
大熊湖邊的臨湖豪宅多擁有極佳景觀，「Waterfront Estate」若能以接近開價1500萬元成交，將大幅刷新當地房價紀錄。（取自谷歌地圖）

加州內陸大熊湖一棟全新湖濱豪宅近日以1500萬美元掛牌出售，若最終以接近目前的開價成交，將大幅刷新當地房價紀錄，成交價可能接近現有最高紀錄兩倍。

根據地產網站Redfin資料，大熊湖目前住宅最高成交紀錄於2024年11月創下，當時一棟占地約三分之二英畝、室內面積8168平方呎的豪宅，以780萬美元售出。

聖伯納汀諾縣當地媒體The Sun報導，這棟名為「Waterfront Estate」的現代風格湖濱豪宅，室內面積達7167平方呎，設有七間臥室和九間衛浴。住宅中央規畫中庭及庭院，將左右兩側的生活空間連接起來；中央空間設有懸吊式壁爐，四周以落地玻璃環繞，可將大熊湖景盡收眼底。整座住宅另擁有超過3000平方呎戶外生活空間。

房產資料顯示，好萊塢女星Lindsey Gort與丈夫、設計師兼建築商Beau Laughlin，於2022年3月透過一家有限責任公司，以249萬9000美元購入這塊超過1.5英畝的湖濱空地，之後著手開發這座豪宅。住宅於2026年完工，並設有圍牆及大門，兼具隱私與度假住宅功能。

建築設計強調與周遭自然環境融合，採用永續來源木材、天然石材及磚瓦等建材，住宅周圍則由成熟的白楊樹、本土雪松及松樹環繞。房產擁有約100呎湖岸線，買家還可以依照需求選擇船塢配置。

室內設計同樣以高級建材與度假生活為主軸。廚房採用歐洲白橡木，配備Wolf及Sub-Zero家電，並設有兩座Ceppo Rosso大理石中島，以及一座EarthStone柴火披薩窯。

兩座樓梯通往下層娛樂空間，該區設有完整濕吧及一間挑高大廳。大廳內配置一座由地面延伸至天花板的石砌壁爐，成為整體室內空間的視覺焦點。

住宅設有兩間主臥套房，各自配有壁爐，並可直接通往私人露台。主臥浴室則採用Grey Beauty大理石、Taj Mahal石英岩等高級建材，搭配Studio Ore衛浴設備。其他客房套房則可眺望周圍森林、中庭及湖泊景觀。

休閒設施方面，住宅設有一間雪松木桑拿房，搭配可透過Wi-Fi控制的HUUM加熱器；此外還有娛樂室及可彈性使用的家庭辦公室，滿足居家工作與休閒需求。

戶外空間包括多座露台、有遮蔽的戶外涼亭及中央庭院，可用於戶外用餐及休閒。其他設施還包括整合式音響系統、燃氣火坑及雪松木泡澡桶，讓住戶在欣賞湖景與山林景觀之餘，也能享受完整度假生活。

車庫同樣針對湖區生活需求設計，住宅設有兩個車庫，其中一個為恆溫車庫，空間足以停放船隻、水上摩托車（Jet Ski）、Airstream露營拖車或其他休閒車輛。

精華 FAQ

  • 這棟名為「Waterfront Estate」的全新湖濱豪宅，目前以1500萬美元掛牌出售；若接近開價成交，將遠高於大熊湖既有房價紀錄，成為市場焦點。

  • 根據Redfin資料，大熊湖目前最高住宅成交紀錄是780萬美元，於2024年11月創下；當時成交的是一棟占地約三分之二英畝、室內8168平方呎的豪宅。

  • 住宅室內7167平方呎，規劃7間臥室與9間衛浴，並有中庭、落地玻璃、兩座主臥、桑拿、娛樂室、戶外涼亭、火坑與可停船隻的車庫，兼具隱私與度假感。

加州 房價 豪宅

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