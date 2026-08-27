巴沙迪那前小學將變身110戶員工住宅 一半是可負擔房

巴沙迪那市前羅斯福小學校址的員工住宅開發計畫持續推進。位於315 N. Pasadena Ave.、占地約5.3英畝的舊校園，未來將改建為110戶住宅，主要提供巴沙迪那聯合學區教師及學校員工居住，其中一半住宅將列為可負擔房。（SVA Architects）

巴沙迪那市前羅斯福小學校址的員工住宅開發計畫持續推進。位於315 N. Pasadena Ave.、占地約5.3英畝的舊校園，未來將改建為110戶住宅，主要提供巴沙迪那聯合學區 教師及學校員工居住，其中一半住宅將列為可負擔房。項目目前已進入市府設計審查程序，8月11日將由設計委員會進行初步諮詢。

根據市府提交給設計委員會的工作報告，項目規畫興建80戶公寓及30戶聯排住宅，共110戶；其中55戶將設為受契約限制的可負擔住宅，提供符合資格的低收入 至中等收入學區員工家庭，戶型涵蓋一房至四房。

其餘55戶住宅則不受可負擔住宅資格限制，但同樣不會完全按照市場租金 出租，而是以低於市場行情價格提供給學區員工，藉此降低員工在巴沙迪那的居住負擔。

除住宅外，項目還規劃一座約5024平方英尺的兩層樓社區中心，以及223個地面停車位和部分封閉式車庫。整體住宅社區將由八棟建築組成，圍繞中央花園配置。其中，基地南側及西側將興建兩棟三層樓高、採U字形設計的公寓；北側及東側則規畫五棟兩層樓高的聯排住宅。社區中心則位於中央花園附近，公共開放空間將成為整體住宅社區的核心。

設計將採地中海風格

建築設計將採地中海風格，外觀使用灰泥外牆、陶瓦屋頂、拱形開口、陽台、布質遮陽篷及格柵等元素。市府規畫人員認為，項目整體建築量體及高度與周邊低樓層多戶住宅大致相容，建築設計也獲得肯定。

不過，市府仍要求開發團隊進一步調整部分規畫，包括將地面停車區移離巴沙迪那大道末端、重新調整其中一棟聯排住宅的朝向，以及改善行人進出動線。此外，市府也建議增加公共開放空間的休閒設施，並重新檢視部分仿木材及覆灰泥泡棉等外觀材料。

基地內的樹木則可能成為項目後續審查的另一項關鍵議題。目前5.3英畝基地共有95棵樹，但開發申請尚未清楚說明最終將移除多少棵。

移除19棵受保護樹木

根據樹木評估報告，目前計畫移除19棵受保護樹木，包括加州海岸橡樹、加那利島松、樟樹、義大利石松、美國楓香及蕨松等。不過，市府指出，現有報告並未完整納入可能因成熟後樹徑或尺寸達到標準而受到保護的樹木。

因此，市府要求開發團隊在進入整合設計審查前，提交完整基地樹木清冊，並鼓勵盡可能保留受保護樹木，尤其是位於未來景觀區域內的樹木。若最終確定移除受保護樹木，則必須另外提出樹木移除申請。

目前基地上的既有建築物則將全部拆除。根據市府資料，現有一層樓校舍及附屬建築主要建於1953年前後，並曾於1964年至1972年間進行增建及改建。這些建築過去也曾接受歷史地標資格評估，但最終被認定不符合地標指定資格。

學區表示，推動這項員工住宅計畫，主要是希望因應南加州高昂住房成本所造成的員工招募及留任問題，讓教師及學校職員有機會在工作所在地附近居住。學區認為，提供較可負擔的住房，有助於改善教師及其他學校員工的招募與留任，降低高房價對學區人力所造成影響。