料Fed按兵不動 本周房貸利率持平

8月17日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 佳信貸款報告顯示，本周30年期固定房貸利率維持6.500%不變。

佳信貸款報告顯示，本周30年期固定房貸利率維持6.500%不變。 重點二： 路透調查顯示，多數經濟學家預期Fed 9月續按兵不動至年底。

路透調查顯示，多數經濟學家預期Fed 9月續按兵不動至年底。 重點三：油價與長債殖利率偏高，房貸利率短期內恐難明顯回落。

根據佳信貸款報告，8月17日當周，房貸各期利率 維持不變，30年期固定房貸利率仍為6.500%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.67%。

路透最新調查顯示，儘管美國就業和部分消費數據轉弱，但能源價格上漲使通膨前景仍充滿不確定性，多數經濟學家預期，聯準會 （Fed）9月將繼續按兵不動，今年餘下時間也可能維持利率不變。這意味房貸利率短期內恐難明顯回落。

路透8月12日至17日訪問104名經濟學家，其中94人、約占九成，預計聯準會在9月15日至16日會議上，將聯邦基金利率維持在3.50%至3.75%；另有80人認為利率將一路維持至年底。預測今年至少升息一次的有22人，預測降息 的僅兩人，顯示市場焦點已從「何時降息」轉向「是否仍需升息」。

近期數據為聯準會暫緩行動提供理由。美國7月意外流失就業職位，消費者物價漲幅低於預期，零售銷售也較疲弱，使市場對9月升息的預期迅速降溫，目前押注維持利率不變的機率已接近七成。

不過，通膨風險尚未解除。美伊衝突進入第六個月，油價已較戰前上漲約25%，能源成本可能再次推高商品、運輸及日常生活支出。

路透調查預估，美國今年個人消費支出（PCE）通膨率平均約3.5%，且至少到2028年仍可能高於聯準會2%的目標。9月會議前，聯準會還將取得7月PCE物價指數及最新就業報告，兩項數據可能成為決策關鍵。

分析認為，即使聯準會今年不再升息，房貸利率也未必快速下降。房貸利率還受到長期美債殖利率、通膨預期及政府發債規模影響。在能源價格和長期借貸成本維持高檔之際，購屋族短期內恐仍須面對6.5%以上的房貸利率。