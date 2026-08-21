聖地牙哥邊境5000戶Southwest Village建案 歷來最大規模

聖地牙哥市議會最近批准在美墨邊境附近開發約5000戶住宅計畫「Southwest Village」，可能成為該地區歷來規模最大住宅開發案之一。(取自聖地牙哥市長Todd Gloria官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖地牙哥市議會批准Southwest Village約5000戶住宅開發案。

聖地牙哥市議會批准Southwest Village約5000戶住宅開發案。 重點二： 基地位於Otay Mesa與San Ysidro之間，鄰近美墨邊境。

基地位於Otay Mesa與San Ysidro之間，鄰近美墨邊境。 重點三：規畫含商業空間、學校、公園綠地及交通基礎設施改善。

據聖地牙哥 聯合論壇報報導，聖地牙哥市議會最近批准在鄰近美墨邊境開發約5000戶住宅的「Southwest Village」建案，可能成為該地區歷來規模最大住宅開發案之一。

聖地牙哥市長Todd Gloria表示，聖地牙哥每個地區都需要更多住房，這是朝著建造更多住宅、降低住房成本，以及創造讓家庭能夠生活、工作並蓬勃發展社區邁出重要一步。

這項目占地490英畝，位美墨邊境附近Otay Mesa與San Ysidro兩個社區之間。報導指出，聖地牙哥市府近年積極推動在邊境附近大量閒置土地開發住宅，2026年4月曾批准一項近1000戶住宅開發案。

Southwest Village項目涉多開發商、市府以及私人地主所擁有的土地。規畫內容包括打造較具步行便利性的社區，設置自行車道與公車路線，興建新道路及基礎設施工程，並規畫17萬5000平方呎商業空間、一所新學校，以及約200英畝的公共綠地。

整體Southwest Village Specific Plan區域南端距離美墨邊境約1800呎，由總部位於爾灣的開發商Tri Pointe Homes主導。該公司計畫在此興建約1500至2100戶住宅。初步規畫包括778戶多家庭住宅，以及142戶獨立屋。其中約92戶公寓將保留給低收入租戶。其餘土地上的私人與公共地塊，則可能由其他開發商興建住宅。

該地區目前已有居民居住，但並非所有人都對社區被納入新的開發區表示滿意。居民Antonio Blas表示，他的家族40年來一直擁有規畫項目範圍內的一塊土地，原本僅規畫為獨立住宅用途。他認為，改為更高密度的開發規畫，實際降低了土地價值。其他一些地主和部分企業也反對該項目批准，原因是他們認為道路及基礎設施改善措施不足，或無法在住宅施工前及時完成。

報導說，未來包括輕軌與公車路線在內的交通規劃，將由聖地牙哥政府協會負責，而非市議會決定。聖地牙哥住房市場分析師Gary London表示，這項開發對該地區住房需求而言是正面的一步，因為該項目未來房價可能會低於聖地牙哥縣其他地區。他指出，目前該區新建聯排住宅價格通常約為53萬至65萬美元，相較聖地牙哥其他地區更為便宜。