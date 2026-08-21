房地產專家：起步屋潛藏巨額維修費用

房地產專家指出，「起步屋」往往潛藏翻修與維修費用暴增的陷阱。房屋售出示意圖。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 低價首購宅可能隱藏高額翻修與維修成本。

低價首購宅可能隱藏高額翻修與維修成本。 重點二： 灰泥外牆、下水道與屋頂等問題最常超支。

灰泥外牆、下水道與屋頂等問題最常超支。 重點三：看屋應重查管線、遮掩痕跡與異味警訊。

Realtor.com新聞網報導，對許多購屋族而言，「首購型平價住宅（Starter home）」是踏入房市的常見途徑。然而，看似划算的交易背後，恐潛藏翻修與維修費用暴增的財務陷阱。

專家提醒，在搶購低價住宅前務必做足實地調查，切勿因省下購屋款，最終卻得額外耗費數千乃至數萬美元進行整修才能入住。

交屋後可能導致預算破表的常見隱形成本，通常源自以下幾項結構與設備問題：

灰泥外牆破損（Stucco issues）：德州 奧斯汀Driftwood Builders Roofing負責人萊利（Nicholas Riley）指出，一旦拆除受損灰泥外牆，常會發現底板劣化、木結構腐爛、保溫棉受潮、發霉或防水收邊安裝不當。外觀看似輕微的裂縫，背後往往藏有更嚴重的結構損害。

下水道管線故障（Sewer line problems）：一般房屋檢驗通常不包含下水道內視鏡檢測。聖荷西Next Stage Design + Build開發專案經理奧斯登道夫（Keith Ostendorf）表示，這在舊金山灣區 的老宅特別普遍，早期的橘皮管或陶土管常出現破裂、坍塌或遭樹根盤踞數十年的情況。

防水收邊失效（Failed flashing）：防水收邊為防止水分滲入的重要屏障。一旦失效，水氣會滲透至外牆掛板、灰泥或磚石結構後方，長期累積會損壞建築結構與保溫層，且室內往往不會出現明顯水漬，極具隱蔽性。

老舊屋頂（An aging roof）：屋主為壓低成本，往往僅支付約1200美元進行最低限度的修補，而非花費2萬美元全面更換屋頂。買方接手後，更換屋頂只是早晚問題。

老舊外牆掛板（Outdated siding）：部分賣方會在出售前重新粉刷老舊掛板以掩飾瑕疵，但粉刷效果難以持久。

房屋滲水（Water intrusion）：掛牌前的小修補往往只能暫時過關，日後恐演變成更嚴重的損害。Angi數據指出，視損壞嚴重程度，水害修復費用約在450至1萬6000美元不等。

看屋時應忽略容易且低成本即可修復的美觀問題，並聚焦於潛在的結構風險：

檢查水電管路：注意水壓是否不足、水槽排水是否緩慢，以及水槽下方是否有漏水痕跡。

留意異常遮掩：局部粉刷常被用來掩飾水痕或滲水。天花板單點補漆、擺放在特定位置的地毯，或地下室牆邊堆疊的箱子，都可能是遮掩瑕疵的線索。

留意結構與外觀異狀：檢視天花板與牆面變色、油漆起泡、踢腳板發軟、屋頂瓦片不一致、填縫劑過量、屋頂線條下垂或排水溝堵塞等狀況。

注意異味：點燃的香氛蠟燭或運轉中的除濕機，常是賣方試圖掩蓋發霉或腐爛氣味的警訊。