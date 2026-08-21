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爾灣機場凱悅酒店3800萬易主 成交價低於8年前

記者趙健／綜合報導
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爾灣Hyatt House Irvine／John Wayne Airport酒...
爾灣Hyatt House Irvine／John Wayne Airport酒店近日以3800萬美元易主。（取自酒店官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：爾灣機場旁Hyatt House酒店以3800萬美元轉手，較2018年買價下滑約10%
  • 重點二：專家認為此案非困境出售，而是反映利率、保險與人工成本上升。
  • 重點三：買方看好爾灣機場周邊長期需求，且未來5至10年供給增幅有限。

橙縣John Wayne機場旁一間凱悅酒店近日易主，成交價比八年前還低約400萬美元。橙縣商業日報報導，總部位於爾灣的S3 Hotel Group，日前向丹佛房地產公司Realberry Real Estate Services購入位於2320 Main Street上的Hyatt House Irvine／John Wayne Airport酒店。該酒店共有149間客房，成交價3800萬美元，平均每間客房約25萬5000美元。

公開紀錄顯示，Realberry於2018年、酒店開幕後不久，以約4210萬美元向凱悅集團購入該酒店，當時平均每間客房成交價約28萬3000美元。相較之下，此次成交價約下滑10%。

Atlas Hospitality Group總裁Alan Reay表示，這筆交易並非困境出售，而是反映目前酒店投資市場的估值調整。近年雖然不少酒店營收及獲利持續成長，但保險及人工成本漲幅更快，加上融資成本大幅提高，壓縮投資報酬率，也使買方願意支付的價格下降。

他提到，2018年酒店上一次交易時，商業貸款利率約在4%多，如今已接近7%。在借貸成本上升的情況下，即使酒店經營表現良好，資產價格仍可能低於數年前水準。

買家表示，公司仍十分看好爾灣、John Wayne機場及新港灘市周邊旅店市場的長期發展。目前當地旅遊需求依然穩健，且預估未來五至十年間，機場周邊不會有新的酒店項目完工，因此對當地市場前景充滿信心。

根據Atlas Hospitality Group最新調查，今年截至目前，橙縣尚無新酒店開幕，但已有四個、共359間客房的酒店建案正在施工，其中包括S3 Hotel Group自行開發、位於附近的172間客房Home2 Suites。另有68個酒店開發案正在規畫中，總計超過1萬300間客房。

Reay指出，投資人除評估酒店目前的營運表現，也會考量未來供給是否增加。在供給受限、開發門檻較高的市場，例如拉古納灘、聖塔芭芭拉及馬里布，投資人通常願意支付較高價格；相較之下，未來若有較多新增供給，估值也可能受到影響。

該酒店共有149間客房。（取自酒店官網）
該酒店共有149間客房。（取自酒店官網）

精華 FAQ

  • 位於2320 Main Street的Hyatt House Irvine／John Wayne Airport酒店，以3800萬美元售予S3 Hotel Group，約合每間客房25萬5000美元，較2018年成交價明顯下滑。

  • Atlas Hospitality Group總裁Alan Reay指出，這不是困境出售，而是市場估值調整。保險、人工與融資成本都上升，尤其貸款利率從4%多升至接近7%，壓縮了投資報酬率。

  • 買家認為爾灣、John Wayne機場及新港灘周邊旅宿需求穩健，未來5至10年機場周邊也不太會有新酒店完工，加上橙縣供給受限，長期投資價值仍被看好。

爾灣 橙縣

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