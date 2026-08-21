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舊金山「兩房公寓」租金中位數突破6000元 溢價高屋崙逾120%

編譯組／綜合報導
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數據顯示，舊金山兩房公寓目前租金是屋崙兩房公寓的兩倍。圖為舊金山市景。（記者李怡...
數據顯示，舊金山兩房公寓目前租金是屋崙兩房公寓的兩倍。圖為舊金山市景。（記者李怡／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山兩房公寓7月租金中位數首次突破6000美元，年增近26%。
  • 重點二：同房型屋崙租金僅2640美元，兩地價差達3380美元，溢價逾120%。
  • 重點三：分析指出舊金山因重返辦公室與AI需求帶動，供需走勢明顯分歧。

舊金山標準報報導，房產租賃平台Zumper最新數據顯示，舊金山兩房公寓的租金溢價已比屋崙高出逾120%。

舊金山兩房公寓的租金中位數在7月突破6000美元大關。這不僅是Zumper追蹤該市數據十多年來首次跨越此門檻，年增幅更高達近26%。相較之下，同房型在屋崙的租金為2640美元，兩地價差達3380美元。

Zumper分析師陳（Crystal Chen）指出，兩座城市之間的租金差距並非源於屋崙租金的大幅下挫，在2021年的大部分時間裡，兩地租金差距僅約1000美元；此後屋崙租金走勢相對平穩，舊金山則自2019年以來飆漲30%，且絕大部分漲幅集中在過去12個月內。

陳表示，舊金山推行重返辦公室政策以及AI產業帶動的強勁需求，產生了「屋崙未曾見過同等力度的拉動效應」，兩者走勢分歧合乎情理。

租房平台ApartmentList首席經濟研究員沃諾克（Rob Warnock）分析疫情期間的營建數據後指出，「東灣更充沛的新建案供應，加上較疲軟的需求，使得屋崙市場得以在較長時間內維持低價。」

沃諾克發現，舊金山去年每千名居民獲批數量仍不足2戶。反觀屋崙，建商在疫情爆發前已有大量大型公寓建案推進至後期階段。這讓屋崙處於更有利的地位，大批租屋族因舊金山天價租金而轉移陣地。

屋崙近期所有房型的租金較一年前上漲13%，舊金山同期漲幅則為23%。

oWow共同創辦人兼執行長哈伯（Danny Haber）認為，舊金山的龐大需求至少還需要18個月，才會為屋崙租賃市場帶來「實質性轉變」。

哈伯認為AI企業短期內不會跨橋遷移至東灣，並預計舊金山至少需要三年時間累積足夠的商業市場壓力，才能將更多辦公室租戶推回屋崙，而這正是帶動住宅需求增長不可或缺的一環。

哈伯直言：「在就業成長方面，舊金山的AI革命尚未外溢至屋崙。」

精華 FAQ

  • Zumper最新數據顯示，舊金山兩房公寓7月租金中位數突破6000美元，這是該平台追蹤舊金山十多年以來首次跨過這個門檻，且年增幅接近26%。

  • 屋崙同房型租金為2640美元，與舊金山6000美元以上的水準相比，兩地價差約3380美元，舊金山的租金溢價已比屋崙高出逾120%。

  • 分析師認為，重返辦公室政策與AI產業帶來的強勁需求，是舊金山租金飆升主因；同時舊金山供給偏緊，去年每千名居民獲批新屋仍不足2戶。

舊金山 租金 屋崙

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