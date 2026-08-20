奇諾岡10項主要建案推動 未來可望增逾2000戶住宅

位於Eucalyptus Avenue與Peyton Drive西南角的Eucalyptus Senior Housing Project，計畫興建50戶可負擔長者住宅。(取自谷歌地圖）

奇諾岡市近年持續推動多項住宅開發計畫，滿足區域人口成長及住宅需求。目前，全市共有約十項主要住宅建案分布於不同地區，涵蓋獨棟住宅、聯排屋、公寓、共管公寓及可負擔長者住宅等類型。其中部分建案已展開施工，另有多項仍在市府審查或開發許可（Entitlement）階段。若所有計畫順利完成，預計未來將新增超過2000戶住宅。

據奇諾岡市府資訊，規模最大的建案之一為The Serranos，計畫利用Los Serranos Golf Course部分土地，開發約80英畝，興建782戶住宅，同時設置私人公園、開放空間及俱樂部會所，目前仍在進行開發許可審查。

另一項大型住宅計畫Rancho Cielito，規劃在Lake Los Serranos附近興建354戶中密度公寓住宅，並重新分割土地。該案已於2022年9月獲奇諾岡市都市計畫委員會批准環境影響報告（EIR）及相關開發許可，成為目前進度較為成熟的大型建案之一。

位於Soquel Canyon Parkway西端的Canyon Estates也是備受關注的開發案。該計畫擬於378.65英畝土地上興建328戶住宅，包括165戶獨棟住宅及163戶聯排屋，目前申請案仍由市府規劃部審查中。

此外，Western Hills Residences計畫將在Western Hills高爾夫球場興建187戶多戶住宅；Del Vistas則規劃95戶兩、三層樓獨棟住宅及四座社區公園；Cresta Verde則將打造45戶獨棟住宅的封閉式社區，並設置私人公園與開放空間。上述建案目前均仍在辦理開發許可審查。

已開始動工的建案包括Serenity Grove（原名Paradise Ranch），將於約85.2英畝土地上興建50戶獨棟住宅，目前第一期工程已展開施工。

位於Butterfield Ranch Road附近的Vila Borba開發案，已取得19戶獨棟住宅及220戶聯排屋的建照，但因仍須完成場外排水滯洪設施改善工程，住宅興建尚未開始。

在中小型住宅開發方面，Country Club Villas規劃興建70戶共管公寓，目前已有四棟建築、24戶完工，其餘46戶仍待興建，其中包含14戶可負擔住宅。

市府也持續推動可負擔住宅建設。位於Eucalyptus Avenue與Peyton Drive西南角的Eucalyptus Senior Housing Project，計畫興建50戶可負擔長者住宅，目前市府正與開發商完成相關協議及最終規劃，希望增加當地長者住宅供給。

從目前各項住宅計畫來看，奇諾岡未來幾年將迎來新一波住宅建設高峰。大型社區、公寓、聯排屋及可負擔住宅同步推進，不僅有助增加住宅供應，也將帶動道路、排水、公園及公共設施等相關基礎建設的持續完善。然而，多數大型開發案目前仍須完成環境審查、開發許可或相關公共設施改善，實際完工時程仍有待市府後續審核及開發商施工進度而定。