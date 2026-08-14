800萬元豪宅區變天 阿賽頓首迎多戶住宅

富裕阿賽頓可能即將迎來當地歷史上首座多戶型住宅建案。(阿賽頓市府臉書)

舊金山 紀事報報導，全美房價最昂貴郵遞區號所在的舊金山半島富豪聚落阿賽頓，近期在加州 新法推動下，可能迎來當地歷史上首座多戶型住宅建案。

這起引發各界高度關注的最新爭議，起因於一名舊金山灣區建商於7月9日遞交的申請案。該計畫預計在一塊面積僅一英畝的土地上，興建五棟三層樓高、共計30戶的住宅。其中包含6戶平價住宅，預訂選址在一處現有的單戶住宅原址。

此案係依據加州第79號法案（SB79）提出申請。該法案由代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）提出，已於7月1日正式生效。法案內容旨在提高加州各城市大眾運輸走廊沿線的容積率，進而放寬興建高樓住宅的限制。

本次申請的110 Glenwood Ave.建案，為阿賽頓境內受該法案影響的七處地點之一。阿賽頓當地房屋中位價高達800萬美元以上，由於該址距離門洛公園 Caltrain火車站僅約0.25哩，因而被列入放寬容積限制的範圍。

贊成SB79法案的陣營指出，此類建案能有效紓解加州嚴重的住房短缺危機。多數支持房屋開發的「Yes In My Back Yard」（YIMBY）團體亦於社群媒體發文，讚揚阿賽頓的開發案是必要的進步。

然而，部分反對者則擔憂大規模開發計畫的建築體積與周邊住宅相去甚遠，將對當地環境造成衝擊。阿賽頓都市計畫委員會主席波里托（Bob Polito）接受《舊金山紀事報》採訪時坦言，在各項建案相繼進駐後，「整個交通走廊恐怕會變成一場災難」。

阿賽頓不僅是全美最富裕的城鎮之一，更以完全沒有零售商業區、甚至沒有人行道而聞名。

針對此案，建商AlphaX RE Capital並未立即回應採訪請求。

同樣居住於葛蘭伍德大道的阿賽頓市議員威德默（Bill Widmer）則向《舊金山紀事報》表示，他對於在該區域「興建住宅並無異議」，但希望能在加州政府的住房法規與地方自主權之間找到「理想的平衡點」。

威德默補充道：「這個開發規模可能有點過頭了，但加州法律確實賦予了他們這樣做的權利。」

本次申請的位於110 Glenwood Ave.建案，為阿賽頓境內受SB79法案影響的七處地點之一。(谷歌地圖)