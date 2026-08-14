舊金山當前房價 比金融危機時高逾100萬

舊金山目前房價中位數比2012年金融危機後最低點高出逾100萬美元。(路透)

Redfin新聞網報導，舊金山 的典型住宅售價如今已比上一波蕭條後房市墊底時高出100萬美元以上。這凸顯出該地

區房市極具韌性，這主要歸功於當地強勁的科技產業，以及近年來作為人工智慧熱潮核心重鎮的地位。

舊金山都會區的房屋中位價在2012年3月跌至崩盤後的62萬5000美元低點。到了2026年3月，該數字已攀升至170萬美元，創下兩者差距首次突破100萬美元的紀錄。此後房價 持續走高，於2026年6月達到172萬5000美元，比2012年6月的71萬8000美元中位價高出約101萬美元。舊金山的住宅價格已高居全美之冠。

自房市崩盤觸底以來，舊金山的房價中位數已大漲140%；相比之下，全美平均漲幅為128%，而同為全美極高價房地產市場之一的紐約市則上漲了122%。

值得注意的是，大部分的漲幅發生在疫情爆發及AI熱潮之前，房價中位數在2019年就已達到150萬美元。

儘管如此，近期高薪AI職缺的進駐進一步推升了房價。隨著需求暴增而供給減少，舊金山6月房價同比上漲9.2%：房屋交易量同比大幅成長23%，而新掛牌上市量則下降了16%。

富裕的購屋族一直是灣區 房市的領頭羊。部分原因在於他們不受高房貸利率及其他可能導致一般買家觀望的因素影響，另一部分原因則是該地區擁有極大量的富裕科技與AI員工。

Redfin今年早些時候的研究發現，在ChatGPT問世後的兩年內，灣區頂級豪宅郵遞區號區的房價大漲了13.4%，遠超其他所有價格區間，主因是高薪AI從業人員刺激了高價住宅的需求。當全球最大的兩家AI公司OpenAI和Anthropic在未來幾個月上市時，我們估計其員工結合首次公開募股的收益，理論上足以買下舊金山近三分之一的房屋。

Redfin的另一項分析顯示，舊金山豪宅的待售成交量在5月同比暴增46%，創下全美最大的增幅。

住宅價值的暴增對許多舊金山的長期業主來說是一筆意外之財，而AI熱潮也讓許多該行業的從業人員得以在全美最昂貴的市場買房。

然而，飆升的房價也加劇了負擔能力不足的問題。擁有豐厚股票報酬與高薪的買家通常能消化高企的房價與房貸利率，但許多與科技業無關的家庭卻無力承受。自2012年以來，舊金山的整體薪資成長了90%，而房價漲幅卻高達140%。

其結果是一個日益向富裕買家傾斜的房產市場，導致許多中等收入者被排除在置產門檻之外。購屋者每年需要賺取近30萬美元，才負擔得起舊金山的典型住宅。