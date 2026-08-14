就業意外轉弱 降息預期升高

8月10日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款報告，8月10日當周，30年期和20年期固定房貸利率 分別升至6.500%和6.250%，其他各期利率維持不變。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.763%。

最新就業數據明顯轉弱，但尚未立即帶動房貸利率下跌。美國勞工統計局公布，7月非農就業人數減少2萬3000人，反映勞動市場降溫幅度可能超出預期。

房地產 數據公司Cotality首席經濟學家Selma Hepp表示，就業回落顯示勞動市場放緩程度比先前認知更加明顯。工作增長趨緩可能削弱消費者信心，使家庭在買房等重大財務決定上更加謹慎，也可能迫使聯準會採取措施刺激經濟增長。

不過，房貸利率通常跟隨10年期美國國債殖利率變化，而非直接取決於聯邦基金利率。市場還需評估通膨、能源價格及整體經濟前景，因此，即使就業市場轉弱，房貸利率短期內仍可能維持在6%以上波動。

高房價與高利率已持續壓抑成屋市場。全美房地產經紀人協會（NAR）最新數據顯示，7月成屋銷售月減1.7%，連續第二個月下滑；但與去年同期相比仍微增0.7%，今年迄今銷量則增加2.4%。

成交量下滑之際，房價仍未明顯鬆動。7月全美成屋售價中位數為43萬4100元，較一年前上漲2%，已連續37個月年增。待售房屋庫存降至154萬套，月減1.9%、年減0.6%，相當於4.6個月供應量。

市場壓力對首次購屋族尤其明顯。7月首購族占全部交易比率由6月的33%降至29%；現金交易占比則由25%升至26%，顯示不需高度依賴貸款的買家，在目前市場中仍相對占優勢。

房貸利率後續走勢將取決於就業與通膨數據。如果勞動市場持續惡化，市場對聯準會降息 的預期可能升高；但在房貸利率明顯回落以前，高房價、供應不足及經濟不確定性，仍將限制成屋市場復甦速度。