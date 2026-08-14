遷地基、減戶數 加州迷你宅建案盼解反彈

Infill Innovation計畫在聖地牙哥海灘興建大型附屬住宅單元開發案。圖為Infill Innovation執行長道爾。(Infill Innovation)

紐約郵報報導，加州 第一個大型迷你住宅（Tiny Home）開發案近日公布修正版開發計畫，包括將遷移地基、縮減住宅戶數等，希望化解社區反彈並爭取支持。此前當地居民質疑此興建計畫恐衝擊環境、公共安全與社區發展。

這項名為Chalcifica，備受爭議的附屬住宅單元（Accessory Dwelling Unit，ADU）開發案，計畫興建於聖地牙哥 太平洋海灘（Pacific Beach）社區。據悉，最初選定的地點涉及具有文化敏感性的土地，與聖地牙哥原住民 「庫梅亞伊族」（Kumeyaay Nation）有關。開發商遭受外界批評後，將基地遷移至新地點；下修住宅戶數，從原本136戶降至125戶，分布於六棟建築。然停車位則由原本的70個增加至126個。

此次修正版開發計畫，是法院於去年12月對原始開發案發布初步禁制令（Preliminary Injunction）之後提出。太平洋海灘居民當時對聖地牙哥市政府及開發商Infill Innovation提起訴訟，認為該計畫可能對「城市環境造成不可逆的損害」，指控開發案「規避原本用於降低野火風險的相關規定，危及公共安全。」

Infill Innovation執行長道爾（Brian Doyle）告訴聖地牙哥時報（Times of San Diego）：「我們的目標是在太平洋海灘增加一般民眾負擔得起，有迫切需求的住宅，同時回應各界疑慮，讓所有人從中受益。」

他說：「我理解社區的不滿，但這是一家擁有全新方向和經驗豐富領導團隊的新公司，我們希望與居民及市府合作，共同打造讓所有人受惠的計畫。」

Infill Innovation的前身為SDRE，是Chalcifica計畫的土地擁有者與開發商，該公司前任執行長為史派瑟（Christian Spicer），今年4月因面臨訴訟及財務困境而辭職。