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洛杉磯建築大師名宅翻新 99.5萬求售

記者啟鉻╱綜合報導
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位於聖費南度谷Woodland Hills歷史社區「Corbin Palms」的一棟Palmer & Krisel經典住宅，在經過精心修復後，以99萬5000美元掛牌出售。(取自谷歌地圖)

對熱愛世紀中葉現代主義（Mid-Century Modern）建築者而言，往往將目光聚焦南加州度假勝地棕櫚泉。然而，鮮為人知的是，塑造棕櫚泉建築黃金年代的傳奇組合：建築師Dan Palmer與William Krisel以及知名開發商George Alexander，他們合作的起點，其實並非棕櫚泉，而是洛杉磯市聖費南度谷社區。

The Press-Enterprise報導，近日，位於聖費南度谷Woodland Hills歷史社區「Corbin Palms」的一棟Palmer & Krisel經典住宅，在經過精心修復與現代化裝修後，以99萬5000美元掛牌出售，引起建築界與房地產市場高度關注。

這棟位於19748 Victory Blvd的獨棟住宅，建於1954年。當時，嘗試將建築師的設計理念融入一般家庭也能負擔得起的量產住宅，希望打破二戰後住宅千篇一律的制式風格，而Corbin Palms社區正是這項創新理念的首次實踐。

在這個社區，建築師大膽引入日後成為棕櫚泉世紀中葉現代建築代表性的設計元素，包括流暢銜接室內外空間、大面積玻璃牆，以及兼具採光與隱私的高側窗（Clerestory Windows）。為避免量產住宅過於單調，他們透過不同的立面造型、屋頂線條與外牆色彩搭配，使整個社區的每棟住宅都擁有獨特個性，也為日後Alexander Construction在棕櫚泉打造數千棟經典住宅奠定設計基礎。

公開資料顯示，這棟住宅擁有4房、2.5衛浴，室內面積約1980平方呎，上一次交易發生於2020年8月，由一對夫婦以75萬美元購入。新屋主隨後展開歷時數年的翻修工程，在尊重原始建築精神的前提下，打造符合現代生活需求的居住空間。

走進室內，首先映入眼簾的是Palmer & Krisel最具代表性的Post-and-Beam梁柱結構，以及挑高木質天花板，完整保留1950年代加州住宅開闊、明亮且充滿陽光的空間特色。

除室內設計外，住宅最大魅力之一，在於充分展現南加州經典的室內外融合生活方式。透過餐廳與客廳的大面積法式門，居住空間自然延伸至寬敞的後院。

這棟住宅目前由Compass房地產公司旗下的「The Value of Architecture」團隊代理，負責經紀人為Brian Linder與Rick Grahn。

房地產專家表示，在目前洛杉磯市場中，百萬美元以下仍能同時擁有「建築大師作品」、「完整現代化翻修」以及「私人泳池庭院」三項特色的住宅已十分罕見。

精華 FAQ

  • 它位於聖費南度谷Woodland Hills歷史社區Corbin Palms，地址是19748 Victory Blvd，屬於Palmer & Krisel早期代表性的住宅作品。

  • 因為它是1954年建成的Palmer & Krisel經典名宅，經修復後仍保留Post-and-Beam與高側窗等特色，又具現代化裝修，售價仍低於百萬美元。

  • 翻新重點是尊重原始設計精神，保留挑高木質天花板、Post-and-Beam梁柱結構，以及大面積法式門與後院串連的室內外生活方式。

棕櫚泉 洛杉磯 現代主義

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