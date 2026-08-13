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聖蓋博谷4城市共獲2500萬元補助 將興建逾200個可負擔房

洛杉磯訊
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位於聖蓋博市Del Mar Avenue 405號的長者住宅開發案，獲740萬美...
位於聖蓋博市Del Mar Avenue 405號的長者住宅開發案，獲740萬美元資金，規劃興建73個住宅單位。（聖蓋博市政府）

為加速解決聖蓋博谷地區可負擔住房短缺問題，聖蓋博谷區域住房信託基金（SGVRHT）近期批准近2500萬美元資金撥款，創下機構成立六年來最大單筆補助紀錄，將用於推動蒙地貝婁市（Montebello）、聖蓋博市、南巴沙迪那及阿罕布拉市四座城市，共212個可負擔住宅單位的興建計畫。

這筆資金來自洛杉磯縣A法案（Measure A），並透過洛杉磯縣可負擔住房解決方案機構分配。

位於蒙地貝婁市Whittier Boulevard 501至525號的「The ...
位於蒙地貝婁市Whittier Boulevard 501至525號的「The BLVD」項目，獲1016萬美元補助，將興建51個可負擔住宅單位。（Practice）

此次獲得補助的四項開發案中，位於蒙地貝婁市Whittier Boulevard 501至525號的「The BLVD」項目獲得1016萬美元補助，將興建51個可負擔住宅單位，服務低收入家庭及家庭暴力倖存者。該項目由Cesar Chavez Foundation開發、Practice負責設計，並將與鄰近近期完工的姊妹社區形成整體住宅聚落。

位於聖蓋博市Del Mar Avenue 405號的長者住宅開發案則獲得740萬美元資金，規劃興建73個住宅單位，開發商為Related California。另一項由Related California開發的南巴沙迪那「El Centro Senior」計畫，也獲得440萬美元補助，將於El Centro Street 1503至1507號興建52戶長者可負擔住宅。

「Mariposa」項目獲得300萬美元資助，計畫於Chapel Avenue ...
「Mariposa」項目獲得300萬美元資助，計畫於Chapel Avenue 103號興建36個住宅單位。（阿罕布拉市政府）

在阿罕布拉市，由American Family Housing與National CORE共同開發的「Mariposa」項目獲得300萬美元資助，計畫於Chapel Avenue 103號興建36個住宅單位，服務低收入家庭以及正面臨或有無家可歸風險的居民。

SGVRHT董事會主席、鮑爾溫公園市議員Emmanuel Estrada表示，這項重大資金投入展現機構持續擴大聖蓋博谷地區優質可負擔住房供給的承諾。「透過與會員城市及區域夥伴合作，SGVRHT得以最大化運用納稅人資金，協助最脆弱的居民解決迫切住房需求，同時打造更強大、更公平的聖蓋博谷社區。」

除直接支持新建住宅外，這筆資金也將協助開發商償還先前向SGVRHT循環貸款基金（Revolving Loan Fund）借貸的資金，預計可釋出約1120萬美元地方循環資本，立即重新投入未來可負擔住宅開發計畫，進一步擴大住房供給效益。

SGVRHT成立於2020年，源自加州參議員Susan Rubio提出的參議會第751號法案（Senate Bill 751）。自成立以來，該機構已協助聖蓋博谷地區興建超過900個可負擔住宅單位，以及130多個臨時庇護住宅單位，持續推動區域住房供給與居住公平。

精華 FAQ

  • SGVRHT此次核准近2500萬美元，創下成立6年來最大單筆補助，主要用於支持聖蓋博谷4座城市共212戶可負擔住宅的新建計畫。

  • 蒙地貝婁The BLVD獲1016萬美元建51戶；聖蓋博長者住宅獲740萬美元建73戶；南巴沙迪那El Centro Senior獲440萬美元建52戶；阿罕布拉Mariposa獲300萬美元建36戶。

  • 部分資金將協助開發商償還SGVRHT循環貸款基金借款，預計釋出約1120萬美元地方循環資本，可立即再投入未來可負擔住宅開發，進一步放大住房供給效果。

洛杉磯

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