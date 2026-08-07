製造業升溫 房貸利率難降

8月3日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款報告，8月3日當周，除了20年期固定房貸利率 升至6.125%，其他各期利率維持不變。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.778%。近期製造業活動意外升溫、通膨壓力仍未完全消退，加上市場對聯準會 可能維持高利率甚至再次升息的預期升高，房貸利率短期內仍面臨上行壓力。

美國7月製造業景氣明顯升溫。供應管理協會（ISM）製造業指數由6月的53.3升至55.6，創四年多新高，並連續第七個月高於象徵景氣擴張的50關卡。生產、新訂單及出口訂單同步增長，製造業就業更是33個月來首次擴張，顯示工業活動與勞動力需求仍具韌性。

不過，製造商仍面臨原料及運輸成本偏高、零件供應時間拉長等問題，說明通膨壓力尚未完全消退。

另一方面，美國商務部公布，6月工廠訂單按月下降0.3%，連續第二個月下滑，且低於市場原先預期的增長0.2%；工廠出貨量也下降0.2%。這項數據表面上顯示製造業需求有所放緩，原本可能稍微減輕利率上升壓力，但細項仍透露企業投資相當強勁。

作為企業設備投資重要指標的「扣除飛機非國防資本財訂單」增長1.2%，相關出貨量增長2%；電腦及電子產品訂單也上升3.2%。這顯示人工智慧、半導體及資料中心相關投資，仍在支撐美國製造業與整體經濟，工廠訂單下降並不代表企業支出全面轉弱。

費城聯邦準備銀行總裁Paulson近日公開表示，近期通膨改善只是「朝正確方向邁出的一步」。如果基礎通膨持續偏高，聯準會可能需要將利率維持在高檔更長時間，甚至進一步升息。