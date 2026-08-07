瞄準滯銷物件 高價房市也能撿便宜

在舊金山，儘管新聞頭條鋪天蓋地報導著高房價，但市場上依然有寶可撿，前提是買家需要調整心態。(美聯社)

舊金山 標準報報導，雖然需要做些妥協並發揮創意，但在舊金山如今的房地產 市場中，依然能找到令人驚喜的划算好房，而且完全不必捲入令人窒息的出價加碼戰。

拉斐爾（Rafael）很清楚自己面臨的局勢，知道自己70萬美元的預算，遠低於全市公寓120萬美元的中位數。

這位不到30歲就於2019年在佛利蒙購入首套公寓的軟體工程師，為了避免高昂的社區管理費（HOA fee），他放棄了較新的高層大樓，轉而追求「舊金山老城風情」。

在僅看了三處房產後，他在Folsom Street和Seventh Street附近找到了一套建於1907年的兩房公寓。這套房源在市場上滯銷了近一年，最終他在6月以57萬5000美元成交，比開價低了1萬美元，且未放棄任何房屋檢驗與貸款撤資條款。

在舊金山，儘管新聞頭條鋪天蓋地報導著高房價 ，但市場上依然有寶可撿，前提是買家需要調整心態。

市中心的公寓依然是性價比最高的選擇，建商與二次售屋者仍在激烈爭奪買家。位於新興潛力區域的獨立屋也相當具有投資潛力。此外，那些滯銷的物件–只要買家願意無視怪異的格局、過時的廚衛設計或較為冷清的街區–都是撿便宜的絕佳機會。

在房屋售買網站上公開可見的「上市天數」如果長達數個月，這往往會成為買家最好的議價籌碼。

此外，許多最初可能嚇跑競爭者的缺點，買家只要透過「心思、創意和正確的指導」就能輕鬆化解。沒有第二間浴室？省下競價搶房的錢，可能就足夠加裝一間了。

想打通牆壁打造開放式空間？只要不是承重牆，通常都不是大問題。重新打磨地板、更換油漆和廚房檯面，也是低成本、高回報的翻新方式。

拉斐爾在南市場區找到的這套低於預算、零競價競爭的房屋，讓他有足夠的資金靈活性來改造目前不實用的廚房；而且比起花更多錢買別人裝潢好的房子，他更喜歡按自己的品味來翻新。

他的長期計畫是存些錢，與新鄰居打好關係，未來買下鄰居的單元，將兩者合併為一整層的平層公寓。又或者，到那個時候他們這對伴侶已經準備好搬離這裡。他對各種可能性都持開放態度。