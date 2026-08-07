舊金山2房租金破6000元 年漲25.9%

不斷上漲的租金，成為證實舊金山復甦的最強指標之一。圖為舊金山市景。(取自Pixabay)

SFGATE新聞網報導，很難想像，就在不到三年前，舊金山 還是全美處境最艱難的大城市。然而，轉機來得十分迅速。到了2025年底，在該地區隨處可見的廣告看板所揭示的人工智慧熱潮推波助瀾下，這座城市迎來了「重生」。不斷上漲的租金 成為證實復甦屬實的最強指標之一。

舊金山的租金紀錄持續被刷新。根據數位房產交易平台Zumper的最新數據，截至7月，單房公寓的租金中位數已達4180美元，年增率高達22.9%；兩房公寓的漲幅更為驚人，年增25.9%，來到6020美元。這是該平台紀錄中，舊金山兩房租金首度突破6000美元大關。

如今，舊金山兩房公寓的租金已超越紐約市；不過紐約仍擁有全美最昂貴的單房公寓，租金中位數為4560美元。至於全美生活成本第三高的城市波士頓，單房公寓租金中位數為2900美元，比舊金山便宜了近1300美元。

除了AI熱潮外，租金暴漲背後還有一個不可忽視的核心原因。

Zumper房產與住房市場專家陳（Crystal Chen）在接受《SFGATE》電郵採訪時指出：「我們的數據相當清晰地顯示，這本質上是一場供需失衡的故事。」

Zumper執行長穆拉希（Shawn Mullahy）在該公司最新的全國租房報告中也表達了相同觀點：「在新的供給被吸收殆盡的地區，租金開始強勢上揚；而在庫存持續堆積的地方，租客則繼續掌握議價主導權。」

報告指出，舊金山的年度租金成長率持續領跑全美，沒有其他城市的漲幅能與其驚人的數據相提並論。

「近乎停滯的新建案建置量」加上一路飆升的租金，導致市場上的待租房源較去年同期驟降約30%。報告分析，原本可能選擇搬家的租客，為了避免換房換到更差的條件，紛紛選擇續約續住，這意味著平時正常回流到市場上的房源直接消失了。

陳補充道：「在需求端方面，除非出現再次大規模轉向遠端辦公等重大變革，否則這種強勁的需求短期內預計將持續存在。」