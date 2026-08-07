我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

舊金山2房租金破6000元 年漲25.9%

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不斷上漲的租金，成為證實舊金山復甦的最強指標之一。圖為舊金山市景。(取自Pixa...
不斷上漲的租金，成為證實舊金山復甦的最強指標之一。圖為舊金山市景。(取自Pixabay)

SFGATE新聞網報導，很難想像，就在不到三年前，舊金山還是全美處境最艱難的大城市。然而，轉機來得十分迅速。到了2025年底，在該地區隨處可見的廣告看板所揭示的人工智慧熱潮推波助瀾下，這座城市迎來了「重生」。不斷上漲的租金成為證實復甦屬實的最強指標之一。

舊金山的租金紀錄持續被刷新。根據數位房產交易平台Zumper的最新數據，截至7月，單房公寓的租金中位數已達4180美元，年增率高達22.9%；兩房公寓的漲幅更為驚人，年增25.9%，來到6020美元。這是該平台紀錄中，舊金山兩房租金首度突破6000美元大關。

如今，舊金山兩房公寓的租金已超越紐約市；不過紐約仍擁有全美最昂貴的單房公寓，租金中位數為4560美元。至於全美生活成本第三高的城市波士頓，單房公寓租金中位數為2900美元，比舊金山便宜了近1300美元。

除了AI熱潮外，租金暴漲背後還有一個不可忽視的核心原因。

Zumper房產與住房市場專家陳（Crystal Chen）在接受《SFGATE》電郵採訪時指出：「我們的數據相當清晰地顯示，這本質上是一場供需失衡的故事。」

Zumper執行長穆拉希（Shawn Mullahy）在該公司最新的全國租房報告中也表達了相同觀點：「在新的供給被吸收殆盡的地區，租金開始強勢上揚；而在庫存持續堆積的地方，租客則繼續掌握議價主導權。」

報告指出，舊金山的年度租金成長率持續領跑全美，沒有其他城市的漲幅能與其驚人的數據相提並論。

「近乎停滯的新建案建置量」加上一路飆升的租金，導致市場上的待租房源較去年同期驟降約30%。報告分析，原本可能選擇搬家的租客，為了避免換房換到更差的條件，紛紛選擇續約續住，這意味著平時正常回流到市場上的房源直接消失了。

陳補充道：「在需求端方面，除非出現再次大規模轉向遠端辦公等重大變革，否則這種強勁的需求短期內預計將持續存在。」

精華 FAQ

  • 根據Zumper最新數據，截至7月，舊金山兩房公寓租金中位數已達6020美元，年增25.9%，也是該平台紀錄中首次突破6000美元。

  • 報導指出，AI熱潮雖帶來城市復甦氛圍，但核心原因仍是供需失衡。新供給不足、待租房源減少，而需求端持續強勁，推高了租金。

  • 近乎停滯的新建案使待租房源較去年同期驟降約30%，許多租客為避免換房條件更差而選擇續約，進一步讓市場流通房源減少。

租金 舊金山

上一則

男子偷書40年 附百元鈔和悔過信歸還 竟惹哭三人

下一則

公車上無故刺人 判終身監禁+7年

延伸閱讀

灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消

灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消
舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走

舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走
加州聖荷西買屋成本 幾乎是租屋的4倍

加州聖荷西買屋成本 幾乎是租屋的4倍
最新報告：居民搬離灣區 購屋機率大增

最新報告：居民搬離灣區 購屋機率大增
芝城住宅5月漲幅近7% 連3月居冠 租屋緊俏

芝城住宅5月漲幅近7% 連3月居冠 租屋緊俏
8月起調高房租上限 洛杉磯最高可漲8.7%

8月起調高房租上限 洛杉磯最高可漲8.7%

熱門新聞

加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
受害人的友人目前已在GoFundMe發起籌款，希望為受害人Shukur Aikebaer（中）的葬禮籌集3萬美元，到7月31日中午爲止，捐款已超過1萬7000美元。（取自GoFundMe）

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

2026-07-31 15:22

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯