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加州大城租房划算 比買房年省10萬元

記者子為╱洛杉磯報導
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在全美房價最高的幾個城市，租屋在短期內比買房更划算，其中加州情況尤其明顯。圖為加...
在全美房價最高的幾個城市，租屋在短期內比買房更划算，其中加州情況尤其明顯。圖為加州一處公寓出租。（美聯社）

一項最新分析顯示，在全美房價最高的幾個城市，租屋在短期內比買房更划算，其中加州情況尤其明顯。根據租屋平台Zumper分析全美80多個城市後，聖荷西、安那罕、聖地牙哥、舊金山及洛杉磯均名列「租屋比買房更有利」城市前10。

在所有分析城市中，聖荷西是全美最偏向租屋的市場。當地房屋中位價約203萬美元，各房型租金中位數為每月3073美元，房價租金比高達55，不僅超過全美平均兩倍，也是所有城市中最高。若選擇購屋，每月平均支出比租屋高約8593美元，每年則高10萬3000美元。

位於南加的安那罕排第二，房價租金比達47.8，房屋中位價約144.29萬美元，租金中位數2514美元，每月買房成本約比租屋高5702美元。聖地牙哥排第六，房價租金比31.1，房屋中位價約105萬美元，租金2818美元，每月購屋成本約高3208美元。

舊金山排第八，房屋中位價約135萬美元，租金中位數3926美元，為此次榜單中租金最高的城市，但房價租金比仍達28.7，每月買房支出約比租屋高3832美元。洛杉磯則排名第九，房屋中位價約85.85萬美元，租金2670美元，房價租金比26.8，每月購屋成本約高出2325美元。

報告指出，這些加州城市的共同特徵是房價成長速度遠快於租金，即使租金本身已屬全美最高水準，從每月現金流看，租屋仍是成本較低選擇。

相較之下，部分城市則更適合買房。紐約州雪城（Syracuse）房價租金比僅12.6，是本次調查中最有利買房的城市；賓州匹茲堡則幾乎「租買同價」，每月買房僅比租屋多約1美元。紐約市、南卡州Charleston及路易斯安納州紐奧良（New Orleans）等城市，買房每月支出也僅比租屋高約165至204美元，使購屋更容易累積房屋資產。

Zumper表示，「租屋還是買房」沒有適用全美的標準答案，而是取決於所在地市場。以聖荷西為例，租屋每月可比買房省下超過8500美元；但在匹茲堡，兩者成本幾乎沒有差異。對多數城市而言，最適合的選擇仍須綜合考量當地房價、租金及每月現金流負擔。

這份報告主要透過兩項指標比較租屋與買房成本，包括衡量房價相對租金高低的「房價租金比」，以及比較每月房貸（含本金、利息、房產稅及保險）與租金差距的「PITI成本差距」。一般而言，房價租金比高於21代表租屋較划算，低於15則較適合買房。

精華 FAQ

  • 因為這些城市的房價成長速度遠快於租金，即使租金已是全美高檔，買房的月付成本仍明顯高於租屋，因此短期現金流上租屋更省。

  • 聖荷西是全美最偏向租屋的市場，房屋中位價約203萬美元，房價租金比達55，每月買房支出平均比租屋高約8593美元，一年可省約10萬3000美元。

  • 主要看兩項指標：一是房價租金比，用來衡量房價相對租金高低；二是PITI成本差距，比較房貸本金、利息、稅金與保險，和租金之間的每月差額。

加州 聖地牙哥 聖荷西

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