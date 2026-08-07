1.12億求售 橙縣拉古那灘海景豪宅 極罕見懸臂式結構

拉古那灘市一棟海景豪宅近日以1億1200萬美元上市，主屋的客廳、圖書館及主臥室均以懸臂結構向海崖外延伸，成為全美極為罕見的海濱住宅。（取自谷歌地圖）

橙縣 紀事報報導，南加州 橙縣拉古那灘（Laguna Beach）一棟海景豪宅 ，近日以1億1200萬美元上市。這座由已故現代主義建築大師Fred M. Briggs設計住宅，以懸臂式（cantilever）結構向海崖外展。若最終以開價成交，將超越今年6月初以約1億1000萬美元成交的翡翠灣（Emerald Bay）海濱豪宅，創下該縣史上單戶住宅最高成交紀錄。

這棟現代風格豪宅室內面積約1萬4434平方呎，占地逾1英畝。整個莊園設有兩道電動大門，主要出入口位於私人道路，園區包括住宅與一棟獨立客房，共有8間臥室、15間浴室，另規畫媲美五星級度假村的養生休閒設施，包括健身中心、三溫暖、蒸氣浴，以及結合岩石瀑布景觀的水療空間。

●1974年建成 無法複製

豪宅最初由華爾街投資人Boyd L. Jefferies與妻子Sharon在1974年興建完成。由於建築落成時間比加州海岸委員會（California Coastal Commission）實施海岸建築退縮（setback）規定早兩年，因此得以保留如今已無法再獲准興建的特殊設計。

主屋的客廳、圖書館及主臥室均以懸臂結構向海崖外延伸，三面環海，彷彿置身海面之上，成為全美極為罕見的海濱住宅。目前屋主為Wilson Automotive Group董事長兼執行長David Wilson與妻子Holly。Wilson夫婦斥資約2000萬美元，耗時兩年全面翻修，其中超過300萬美元用於鋼骨與混凝土結構補強，以抵禦海岸侵蝕並符合現行建築法規。

●可躺在床上欣賞星空

整棟住宅共三層樓，主要生活空間集中於上層。最具特色的是主人套房，房內設有可自動開啟的天窗，住戶可直接躺在床上欣賞藍天或滿天星斗。

步入主客廳會有置身超豪華五星級飯店大廳的感覺。面海客廳設有吧檯，與配備超大型中島及專業級廚具的開放式廚房相連；屋內另有私人電影院、正式宴會餐廳及酒窖。

●私人球場、海灘通道

除了室內空間，莊園還擁有超過2000平方呎觀景露台，以及完善的戶外娛樂綜合設施。屋主可循專屬階梯直接走到下方沙灘。在懸崖較低處，園內步道還通往一處懸於海面上的觀景平台，可近距離欣賞太平洋景色與日落。

此外，主屋外還有一棟兩房獨立客房，附設面海露台。停車設施包括可停放八輛汽車的車庫，車庫內設有宴會備餐廚房（catering kitchen），前方庭院車道則可額外停放約20輛汽車，足以舉辦大型私人聚會。