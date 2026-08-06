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內陸商業地產近期交易總額數千萬元 市場熱絡揭3大原因

記者啟鉻／綜合報導
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位於雷德蘭市（Redlands）市中心東Citrus Avenue 19號的歷史...
位於雷德蘭市（Redlands）市中心東Citrus Avenue 19號的歷史建築Cope樓，近日以410萬美元成交。(取自谷歌地圖）

加州商業不動產市場近期交易活躍，從歷史建築、零售商場到工業園區與開發用地，接連傳出成交消息。河濱縣、聖伯納汀諾縣多項商業地產交易總額逾數千萬美元，反映投資人持續看好內陸帝國的人口成長、物流產業發展及零售消費潛力。

Cope樓410萬美元易手

位於雷德蘭市（Redlands）市中心東Citrus Avenue 19號的歷史建築Cope樓，近日以410萬美元成交。

這棟建於1903年的混合用途商辦大樓，總建築面積約2萬1151平方英尺，結合零售與辦公空間。大樓後方緊鄰當地知名的「雨傘巷」（Umbrella Alley），該區全年吸引大量遊客造訪，周邊餐廳與特色商店林立。

Cope大樓曾長期作為《Redlands Daily Facts》報社所在地，並於1988年完成翻修。目前建築共3層樓，附設15個停車位。此次交易由商業不動產服務公司Economos DeWolf代理賣方完成。

勝利谷零售物業460萬美元成交

位於勝利谷市（Victorville）Bear Valley Road 13720號的一處雙租戶零售物業，近日以460萬美元售出。

該物業位於以Stater Bros超市為主力店的購物中心內，目前由汽車零件連鎖店AutoZone及折扣零售商Dollar Tree承租。賣方為一名洛杉磯投資人。據悉，該案吸引多位合格買家競標，最終由一家經驗豐富的機構投資者購入。

該物業占地1.9英畝，建築面積約1萬9300平方英尺，前身為Rite Aid藥局。AutoZone與Dollar Tree均簽署新的10年期租約，為投資人提供穩定租金收益。

交易代表表示，目前市場對民生必需型零售資產需求依然強勁，尤其是擁有優越地段、長期租約及全國性品牌租戶的物件，更受到投資人青睞。

科洛那六棟工業大樓開發案將啟動

科洛那市（Corona）Boron Drive與Carbide Drive交會處一塊6.4英畝土地近日完成交易，新地主計畫在當地興建六棟工業大樓。

根據開發規畫，未來將興建的工業建築，每棟均配備兩個高月台裝卸門（Dock-High Doors），並設有安全圍欄圍繞的戶外作業區。六棟建築面積介於1萬2792平方英尺至2萬3614平方英尺之間。工程預計2026年底動工，並於2027年第3季完工。完工後，相關物業將提供出售或出租。

坦密庫拉工業園區1350萬美元成交

河濱縣坦密庫拉市（Temecula）一座多租戶工業園區，近日以1350萬美元售出...
河濱縣坦密庫拉市（Temecula）一座多租戶工業園區，近日以1350萬美元售出，買家為Jewell Capital LLC。（取自谷歌地圖）

河濱縣坦密庫拉市（Temecula）一座3棟多租戶工業園區，近日以1350萬美元售出，買家為Jewell Capital LLC。

根據全球商業不動產服務公司CBRE資料，該工業園區總建築面積約6萬8073平方英尺，包含位於County Center Drive的三棟建築。園區橫跨兩塊土地，未來可依需求進行單棟出售，提高投資彈性。此次交易由CBRE代表賣方South La Brea LLC完成。

CBRE執行副總裁Matt Pourcho表示，坦密庫拉工業市場空置率維持低檔，加上區域長期成長潛力穩健，使投資人對多租戶工業物業的需求持續強勁。他指出，該物業擁有穩定租金收入，以及靈活的土地配置，因此特別受到尋求長期穩定現金流與增值空間的投資人青睞。

精華 FAQ

  • 報導聚焦河濱縣與聖伯納汀諾縣多筆商業地產成交，包括歷史商辦、零售物業、工業園區與開發土地，總交易額達數千萬美元，顯示市場持續活躍。

  • Cope樓位於市中心、鄰近人氣景點Umbrella Alley，兼具零售與辦公用途，且具歷史價值與穩定人流，最終以410萬美元成交，吸引投資人關注。

  • 因為這些物件多位於優勢地段，且有長期租約、全國品牌租戶與低空置率支撐，能提供穩定現金流與未來增值空間，因此持續吸引機構買家。

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