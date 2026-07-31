房貸利率降不動 消費信心續轉弱
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根據佳信貸款報告，7月27日當周，除了20年期固定房貸利率降至5.990%，其他各期利率維持不變。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.58%，較前一周上漲0.03%。
本周公布的多項經濟數據顯示，美國企業投資仍具韌性，但消費者對經濟及就業市場的信心持續轉弱。美國商務部數據顯示，6月耐久財新訂單按月增加0.3%，至3348億美元，扭轉5月修正後下降4.0%的局面，但增幅仍低於市場預期。其中電腦及電子產品訂單大增3.1%，成為主要推動力。
更能反映企業投資意願的核心資本財訂單，即扣除飛機的非國防資本財訂單，6月增加0.9%，相關出貨量大增1.9%，創2021年12月以來最大增幅。數據顯示，企業持續增加人工智慧、電腦、電子產品及電氣設備等方面的支出，為製造業及整體經濟提供支撐。不過，汽車及零件訂單下降0.6%，使整體耐久財訂單增幅受到限制。
庫存方面，6月底批發庫存估計為9459億美元，較5月增加0.3%，高於市場原先預期，並較去年同期增加4.4%。企業持續補充庫存，短期內可能有助支撐經濟增長，但若庫存增加速度超過銷售，也可能反映部分商品需求放緩。
另一方面，世界大型企業聯合會公布，7月消費者信心指數由6月上修後的92.2降至90.8，連續第三個月走弱。衡量消費者對當前商業及就業環境看法的現況指數下降3.6點至114.9；衡量未來半年收入、商業及就業前景的預期指數則維持在74.7，仍低於通常被視為經濟可能走弱警訊的80點。
調查顯示，認為工作機會充足的消費者比例下降，民眾對食品價格、工作及失業問題的憂慮則有所增加。整體而言，美國經濟呈現企業投資較強、消費信心較弱的分化局面。
根據佳信貸款報告，7月27日當周只有20年期固定房貸利率降至5.990%，其他各期利率都沒有變化；房地美數據顯示，30年期固定房貸利率約6.58%，較前一周再升0.03%。 6月耐久財新訂單月增0.3%，其中扣除飛機的核心資本財訂單增加0.9%，出貨量更大增1.9%，創2021年12月以來最大增幅，顯示企業仍持續投入AI、電腦與設備等支出。 7月消費者信心指數降至90.8，已連續第3個月下滑；現況指數與預期指數表現偏弱，且預期指數仍低於80警戒線，反映民眾對工作機會、食品價格與失業風險更感擔憂。
精華 FAQ
根據佳信貸款報告，7月27日當周只有20年期固定房貸利率降至5.990%，其他各期利率都沒有變化；房地美數據顯示，30年期固定房貸利率約6.58%，較前一周再升0.03%。
6月耐久財新訂單月增0.3%，其中扣除飛機的核心資本財訂單增加0.9%，出貨量更大增1.9%，創2021年12月以來最大增幅，顯示企業仍持續投入AI、電腦與設備等支出。
7月消費者信心指數降至90.8，已連續第3個月下滑；現況指數與預期指數表現偏弱，且預期指數仍低於80警戒線，反映民眾對工作機會、食品價格與失業風險更感擔憂。
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