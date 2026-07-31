我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

亞馬遜貝佐斯資助千萬 擴建華茲塔藝術中心迎奧運

記者趙健／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華茲塔藝術中心園區渲染圖。（設計公司Studio Zewde）
華茲塔藝術中心園區渲染圖。（設計公司Studio Zewde）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Bezos Earth Fund資助1010萬美元，擴建華茲塔藝術中心園區。
  • 重點二：計畫將打造5英畝綠地與藝術文化空間，迎接2028年奧運。
  • 重點三：更新後可服務逾5萬遊客，補足總額2200萬美元所需。

為迎接2028年洛杉磯奧運，南洛杉磯知名文化地標華茲塔（Watts Towers）將迎來大規模升級。由亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）創立的環保基金Bezos Earth Fund宣布，向洛杉磯提供1010萬美元資助，用於華茲塔藝術中心園區（Watts Towers Arts Center Campus）擴建計畫，將打造占地約5英畝的公園與藝術文化園區，提升綠地、公共空間及藝術教育設施，迎接2028年奧運帶來的國際遊客。

這筆資助是Bezos Earth Fund「Greening America's Cities」計畫一部分。本輪共向全美八座城市投入1億美元，支持將閒置或利用不足的都市土地改造為綠地及社區空間。洛杉磯此次獲得的1010萬美元，將與洛杉磯鄰里土地信託（LANLT）、市府及其他公私部門資金共同推動華茲塔藝術中心園區更新工程。

根據規畫，更新後的園區將增設大片遮蔭樹木、本土及耐旱植栽、步道、戶外圓形劇場教室及互動式藝術裝置，並改善景觀、公共活動空間及步行環境，希望兼顧藝術、教育、生態及社區休憩功能，打造更具吸引力的文化據點。

Bezos Earth Fund表示，華茲塔是華茲社區唯一官方觀光景點，也是當地最重要的文化地標。園區完成更新後，將擴大藝術展覽、博物館教育及社區活動空間，預計每年服務超過5萬名遊客，同時為2028年奧運期間來自世界各地旅客提供更完善公共空間。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，市府希望藉由改善重要文化地標及公共空間，讓更多社區分享2028年奧運帶來的長遠效益。市長辦公室指出，這筆1010萬美元補助，補足了華茲塔藝術中心園區逾2200萬美元更新計畫所需資金。

華茲塔由義大利裔移民藝術家Simon Rodia於1921年至1954年間，利用鋼筋、水泥、碎玻璃、瓷磚、貝殼等回收材料，耗時30多年獨力打造而成，共有17座雕塑結構，其中最高約99.5呎，現已列入美國國家歷史地標、國家史蹟名錄，是洛杉磯最具代表性公共藝術作品之一。

根據規畫資料，華茲塔藝術中心園區更新計畫目前仍在設計階段，預計於2028年洛杉磯奧運前完工。

華茲塔藝術中心園區設計圖。（設計公司Studio Zewde）
華茲塔藝術中心園區設計圖。（設計公司Studio Zewde）

華茲塔（Watts Towers）資料照。（設計公司Studio Zewde）
華茲塔（Watts Towers）資料照。（設計公司Studio Zewde）

華茲塔藝術中心園區渲染圖。（設計公司Studio Zewde）
華茲塔藝術中心園區渲染圖。（設計公司Studio Zewde）

精華 FAQ

  • 這筆1010萬美元將投入華茲塔藝術中心園區擴建計畫，與市府、土地信託及其他資金共同推動更新，目標是把現有空間升級為更完整的文化與公共場域。

  • 規畫包括5英畝公園、遮蔭樹木、本土耐旱植栽、步道、戶外圓形劇場教室與互動藝術裝置，並改善景觀與步行環境，兼顧藝術、教育、生態和社區休憩。

  • 華茲塔是華茲社區唯一官方觀光景點，也是重要文化地標，更新後可提供更完善的公共空間與展演教育設施，預計每年服務超過5萬名遊客，提升奧運觀光承接能力。

亞馬遜 貝佐斯 奧運

上一則

Costco韓式方塊冰淇淋奶香濃 像小時候嘗過的冰磚

下一則

食物過期就丟棄 專家：你很可能是浪費了…

延伸閱讀

收購案核准 最大爛尾樓重啟開發

收購案核准 最大爛尾樓重啟開發
雲頂世界將花55億擴建 打造全美最大綜娛村

雲頂世界將花55億擴建 打造全美最大綜娛村
LA第四街&中央大道開發案准了 投資規模20億、將增1600戶新住宅

LA第四街&中央大道開發案准了 投資規模20億、將增1600戶新住宅
巴沙迪那Parsons舊樓將拆 改建大型住宅社區

巴沙迪那Parsons舊樓將拆 改建大型住宅社區
舊金山業主通過商業區範圍擴大 包含渡輪大廈、內河碼頭廣場

舊金山業主通過商業區範圍擴大 包含渡輪大廈、內河碼頭廣場
黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝