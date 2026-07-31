亞馬遜貝佐斯資助千萬 擴建華茲塔藝術中心迎奧運

華茲塔藝術中心園區渲染圖。（設計公司Studio Zewde）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Bezos Earth Fund資助1010萬美元，擴建華茲塔藝術中心園區。

Bezos Earth Fund資助1010萬美元，擴建華茲塔藝術中心園區。 重點二： 計畫將打造5英畝綠地與藝術文化空間，迎接2028年奧運。

計畫將打造5英畝綠地與藝術文化空間，迎接2028年奧運。 重點三：更新後可服務逾5萬遊客，補足總額2200萬美元所需。

為迎接2028年洛杉磯奧運 ，南洛杉磯知名文化地標華茲塔（Watts Towers）將迎來大規模升級。由亞馬遜 創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）創立的環保基金Bezos Earth Fund宣布，向洛杉磯提供1010萬美元資助，用於華茲塔藝術中心園區（Watts Towers Arts Center Campus）擴建計畫，將打造占地約5英畝的公園與藝術文化園區，提升綠地、公共空間及藝術教育設施，迎接2028年奧運帶來的國際遊客。

這筆資助是Bezos Earth Fund「Greening America's Cities」計畫一部分。本輪共向全美八座城市投入1億美元，支持將閒置或利用不足的都市土地改造為綠地及社區空間。洛杉磯此次獲得的1010萬美元，將與洛杉磯鄰里土地信託（LANLT）、市府及其他公私部門資金共同推動華茲塔藝術中心園區更新工程。

根據規畫，更新後的園區將增設大片遮蔭樹木、本土及耐旱植栽、步道、戶外圓形劇場教室及互動式藝術裝置，並改善景觀、公共活動空間及步行環境，希望兼顧藝術、教育、生態及社區休憩功能，打造更具吸引力的文化據點。

Bezos Earth Fund表示，華茲塔是華茲社區唯一官方觀光景點，也是當地最重要的文化地標。園區完成更新後，將擴大藝術展覽、博物館教育及社區活動空間，預計每年服務超過5萬名遊客，同時為2028年奧運期間來自世界各地旅客提供更完善公共空間。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，市府希望藉由改善重要文化地標及公共空間，讓更多社區分享2028年奧運帶來的長遠效益。市長辦公室指出，這筆1010萬美元補助，補足了華茲塔藝術中心園區逾2200萬美元更新計畫所需資金。

華茲塔由義大利裔移民藝術家Simon Rodia於1921年至1954年間，利用鋼筋、水泥、碎玻璃、瓷磚、貝殼等回收材料，耗時30多年獨力打造而成，共有17座雕塑結構，其中最高約99.5呎，現已列入美國國家歷史地標、國家史蹟名錄，是洛杉磯最具代表性公共藝術作品之一。

根據規畫資料，華茲塔藝術中心園區更新計畫目前仍在設計階段，預計於2028年洛杉磯奧運前完工。

華茲塔藝術中心園區設計圖。（設計公司Studio Zewde）

華茲塔（Watts Towers）資料照。（設計公司Studio Zewde）

華茲塔藝術中心園區渲染圖。（設計公司Studio Zewde）