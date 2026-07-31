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結合實用與奇幻感 灣區「光之屋」89萬9000元首掛牌上市

編譯組／綜合報導
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位於331 Western Drive的「光之屋」首度釋出上市，開價89萬900...
位於331 Western Drive的「光之屋」首度釋出上市，開價89萬9000美元。（經紀人Terry Tilley圖片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：灣區歷史建築「光之屋」首度掛牌，開價89萬9000美元。
  • 重點二：圓錐外型融合高塔與金字塔，展現實用與奇幻美感。
  • 重點三：屋主家族在布魯克斯逝世後，決定將其推向市場。

SFGate新聞網報導，位於331 Western Drive的「光之屋」（Lumiere House），這棟歷史悠久的圓錐形建築由已故傳奇建築師布魯克斯（Walter Thomas Brooks）親自為家人設計打造。如今，這座建築奇蹟首度釋出上市，開價89萬9000美元。

布魯克斯是上世紀中葉一位產量豐富且屢獲殊榮的建築師，其職涯跨越加州佛羅里達州和夏威夷長達50年。從柏克萊加州大學畢業後，他在1950與1960年代曾於多家頂尖建築事務所學徒，其中包括知名地產商Joseph Eichler的主導建築師團隊Anshen and Allen。

「光之屋」完美結合了高塔與金字塔兩種型態，不僅展現了柏克萊加州大學環境設計學院所稱的–布魯克斯對「建築中自然型態」的熱愛，以及對「物理環境與自然生長」的關注。

這座住宅的室內面積並不大，在1186平方呎的精巧空間內，規畫有兩房一衛。

得益於布魯克斯巧奪天工的設計，這棟房子體感上極為寬敞。他對木材與玻璃的運用創造了如稜鏡般的採光效果，室內空間一路向天空延伸。負責掛牌銷售的地產經紀人蒂利（Terry Tilley）告訴SFGATE：「當你踏入帶有角度的滑門時，會先經過一個刻意收攏的玄關，接著迎面而來的是高聳入雲的客廳，鋼樑在三層樓高之處交織成教堂頂棚般的拱頂。這些幾何角度框住了整面的落地窗，遠眺帆點點的海灣景致。」

根據「光之屋」官方網站介紹，建築內部包含「兩個夾層空間」，頂部則由一個「烏巢式」閣樓登峰造極。官方售屋資料形容，其格局展現了「空氣動力學造船美學」。在「船頭造型」的建築外觀之下，布魯克斯巧妙地嵌入了系統櫥櫃與家具，巧妙平衡了實用性與奇幻感。

「光之屋」不僅耀眼奪目，更與周圍環境相得益彰，體現了布魯克斯對永續發展的承諾。這座建築實現了他招牌的「大地掩體」設計概念，透過極小化的建坪、天然材料的運用、被動式太陽能，達到與自然環境的完美融合。

「光之屋」可謂布魯克斯建築生涯的神聖殿堂，過去從未公開上市。他與妻子在此生活了53年，直到2024年他以97歲高齡辭世。

如今，在布魯克斯離世兩年後，家族決定首度將這棟別具意義的房產推向市場。

目前「光之屋」的魅力顯然正在發酵。經紀人蒂利透露，該物件的公開看屋活動「吸引了前所未見的人潮」。

精華 FAQ

  • 這棟位於331 Western Drive的歷史住宅首次掛牌，開價為89萬9000美元。它過去從未公開出售，因而被視為相當罕見的市場物件。

  • 它結合高塔與金字塔造型，並以木材、玻璃和多層夾層營造通透感，室內還有烏巢式閣樓，整體呈現實用功能與奇幻外觀兼具的效果。

  • 這是已故建築師Walter Thomas Brooks親自為家人設計、居住53年的住宅，被視為他建築生涯的重要代表作。家族在他2024年去世後，才決定首次上市。

佛羅里達州 柏克萊 加州

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