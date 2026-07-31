灣區房銷售速度快 待售屋年減17.4%

房屋牌價中位數比較 製表／編譯組

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山灣區待售屋年減17.4%，供給明顯收縮。

舊金山灣區待售屋年減17.4%，供給明顯收縮。 重點二： 新上架物件減少，房價幾乎持平且賣方更強勢。

新上架物件減少，房價幾乎持平且賣方更強勢。 重點三：成交天數僅37天，買家需先取得房貸預批。

realtor.com新聞網報導，目前正在舊金山灣區 尋覓房產的買家，面臨的選擇正快速縮減。最新數據顯示，舊金山-屋崙 -佛利蒙都會區的待售房屋數量年減17.4%，僅剩5944戶；與此同時，全美總庫存量卻微幅成長1.9%。供給量的持續收縮，使當地買家的競爭壓力居高不下。

隨著市場新釋出的物件減少，賣方所面臨的競爭壓力大幅減輕。舊金山灣區當地新上架物件數量年減7.6%至3500戶，反觀全美新供給量則成長2.4%。這意味著定價合理、品質優良的房屋更有機會脫穎而出，但買家的選擇彈性卻被迫受限。

在全美多數地區房價回檔之際，灣區房價幾乎原地不動–這對買賣雙方而言均為關鍵訊號。當地掛牌價中位數落於99萬6500美元，年微跌0.2%；相比之下，全美掛牌價中位數則下跌2.5%至43萬美元。儘管購屋負擔能力對全美買家而言仍是一大考驗，灣區房價仍展現出強勁的支撐力。

此外，該市場的賣方降價求售壓力極小，這對即將進入價格談判的買家而言至關重要。數據顯示，僅有13.1%的待售房屋進行過降價，較去年同期下降3.7個百分點，顯著低於全美18.8%的降價比例。降價物件減少，顯示賣方姿態相當堅挺。

市場去化速度也是觀察重點—灣區房屋成交效率極高。當地房屋留在市場上的天數中位數為37天，較去年同期縮短7.6%；全美天數中位數則維持在53天，且與去年持平。房產專家提醒，對於有意在灣區購屋的買家而言，在開始看房前取得房貸預先批准已不再是可有可無的選項，而是搶房成功的必備條件。

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