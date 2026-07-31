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橙縣丹那岬頂級豪宅6000萬求售 寬闊海景一覽無遺

記者啟鉻／橙縣綜合報導
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橙縣丹那岬（Dana Point）高端封閉式社區The Strand at He...
橙縣丹那岬（Dana Point）高端封閉式社區The Strand at Headlands一棟訂製海濱豪宅近日上市出售，開價5999萬5000美元。（取自谷歌地圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丹那岬The Strand豪宅開價5999萬5000美元求售。
  • 重點二：豪宅室內達1萬1169平方呎，擁有5房8衛與寬闊臨海面寬。
  • 重點三：三層現代海濱宅配備泳池、酒窖與家庭影院等豪華設施。

橙縣紀事報報導，橙縣丹那岬（Dana Point）高端封閉式社區The Strand at Headlands 一棟訂製海濱豪宅近日上市，開價5999萬5000美元。

報導指出，這棟現代風格豪宅的室內面積達1萬1169平方呎，共有5間臥室、8間浴室。房屋位一條死巷（cul-de-sac）盡頭，占地約四分之一英畝。根據房源資料，該住宅擁有104呎臨海面寬，是橙縣海岸線上少見的寬闊海景地段之一。此外，住宅旁的一塊市政府保留地（city easement）不僅提升居住私密性，也確保約60呎寬的無遮擋海岸景觀。

房產紀錄顯示，目前屋主為華盛頓州註冊的有限責任公司KKS Twins LLC，由倉儲服務公司Merit Logistics董事長兼執行長Cesar Scolari管理。該公司於2016年8月以1000萬美元購入這塊建築用地。這棟三層樓豪宅由建築師Mark Radford設計，並於2023年完工。住宅採現代建築風格，融合大面積玻璃窗與開放式空間設計，充分發揮面向太平洋的優越位置。

入口處一面弧形外牆宛如翻滾海浪，打造獨特的設計意象，而這項海浪元素也延續至整棟住宅的細節中。三層樓均採挑高天花板設計，並設置從地面延伸至天花板的大面積玻璃幕牆，可直接連接各層露台，讓室內空間與戶外海景自然融合。

主樓層以開放式大客廳為核心，起居區依序銜接用餐區與極簡風格高級廚房。廚房中央設有中島，並結合早餐吧台設計。住宅另設私人區域，包括一間書房與獨立辦公室，提供安靜工作空間。一座圓形天窗位於懸浮式開放踏階樓梯上方，為室內引入自然光。樓梯搭配電梯設計，貫穿住宅三層空間，兼具設計感與便利性。

樓上主臥套房則展現豪華氣派，臥室內設有壁爐，並配備獨立休息室，以及充滿度假酒店氛圍的水療式浴室。

地下樓層則集中規劃娛樂與健康休閒設施，包括家庭影院、多功能酒吧、葡萄酒窖，以及以背光半寶石石英打造的背景、搭配懸浮式酒瓶展示架的收藏展示區。此外，還設有撞球休閒廳、多功能健身工作室、健身房與桑拿房。

大面積玻璃牆將室內空間延伸至涼廊（loggia），再連接戶外如度假村般的庭園。面向太平洋的戶外區域設有游泳池、瀑布式水療池、日光甲板、戶外廚房及用餐區，讓住戶在家中即可享受頂級度假生活。

精華 FAQ

  • 這棟豪宅位於橙縣丹那岬高端封閉式社區The Strand at Headlands，最新掛牌開價為5999萬5000美元，屬當地少見的頂級海濱物件。

  • 住宅室內面積達1萬1169平方呎，規劃5間臥室與8間浴室，臨海面寬約104呎，旁邊還有市府保留地，能維持約60呎寬的無遮擋海景。

  • 住宅由建築師Mark Radford設計，採三層現代風格，設有大面積玻璃牆、電梯、家庭影院、酒窖、健身房、桑拿與戶外泳池，營造度假感。

橙縣 華盛頓州

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