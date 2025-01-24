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內陸賭場酒店建案 雙品牌、2026年完工

記者啟鉻／洛杉磯報導
Morongo印地安部落賭場度假村新式酒店開工。（Morongo賭場度假村）
Morongo印地安部落賭場度假村新式酒店開工。（Morongo賭場度假村）

據內陸媒體The Press-Enterprise報導，南加州內陸河濱縣商業地產領域再次迎來新變化，位於縣屬地Cabazon的一座賭場度假新式酒店開始建設，預計2026年初完工。此外，同樣位於赫汝帕谷（Jurupa Valley）的工業園被洛杉磯一家不動產投資公司以8600萬美元收購。

據報導，Morongo賭場度假村新酒店已經開始建設。這是一座擁有200個客房、四層樓的酒店。該項目是Morongo印地安部落，與Marnell Hospitality和Tharaldson Hospitality合作打造全新項目，預計2026年初完工並開幕。

新酒店將以雙品牌形式運營，結合Hampton Inn和Home2 Suites，提供現代化設施和舒適體驗。酒店內設有游泳池和水療設施、套房與客房、酒吧、休息室、餐飲區、健身中心，以及兩間會議/會客室和大廳休息區。

該項目預計將為San Gorgonio Pass地區創造數十個永久性新工作崗位，並帶來新的經濟機會。這一創新項目的成功實施，是當地印地安部落推動區域發展的重要一步。

部落委員會副主席兼經濟發展與規畫委員會主席西瓦（James Siva）說︰「部落委員會和經濟發展與規畫委員會通力合作，成功地將這一創新項目從概念變為現實，並確定了Marnell Hospitality和Tharaldson Hospitality 這兩個完美的合作夥伴。」

此外，洛杉磯一家房地產投資公司Miramar Capital最近以8600萬美元收購了位於赫汝帕谷的Serrano工業園區。該工業園區包括三棟建築，是當地重要的商業地產資產之一。工業園區位於Serrano Drive 的4350、4388和4420號，總面積為33萬2725平方呎，包括三棟A級製造建築。

商業地產投資與服務公司CBRE執行副總裁塞斯塔（Joe Cesta）表示，Serrano工業園區提供了一個獨特的投資機會，這些建築符合當前租賃需求，在充滿活力的內陸帝國地區提供高於標準的電力。儘管內陸帝國工業市場面臨更廣泛的挑戰，但對於能夠支持需要高功率的製造業租戶的設施需求仍然存在。

CBRE報告顯示，內陸帝國在全美擁有最高的五年租金增長預測，預計從2025年至2029年增長28.9%。然而，根據NAI Capital報告，內陸帝國兩縣地區工業商業地產可能面臨庫存超過需求的挑戰。報告指出，租賃和銷售活動的減少將成為挑戰，並驅使促成交易的努力。隨著倉儲選項的增加，公司將尋求適應性解決方案以應對不斷變化的需求。多餘的轉租空間將繼續尋求補租機會，而新空置的轉租空間比例從2024年第三季度起下降了17.2%。

Jurupa Valley一個工業園區以8600萬美元出售。（CBRE提供）
Jurupa Valley一個工業園區以8600萬美元出售。（CBRE提供）

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