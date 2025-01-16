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昔巨星鮑威爾棕櫚泉宅 200萬上市 見證黃金時代風貌

記者啟鉻／棕櫚泉報導
住宅整個庭院景觀。（Redfin提供）
住宅整個庭院景觀。（Redfin提供）

加州內陸河濱縣（Riverside）一座見證好萊塢黃金時代星光的歷史住宅——「威廉與黛安娜·鮑威爾住宅」，近日在棕櫚泉（Palm Springs）正式上市，標價200萬美元。

這座建於1936年的西班牙復興風格宅邸，經歷了多次改建與翻修，擁有4999平方英尺的寬敞空間，內含六間臥室和六間浴室，坐落於風景優美的Old Las Palmas社區，後院還設有游泳池，彰顯著當年的這對明星夫婦奢華生活風貌。

鮑威爾（William Powell）是20世紀30年代至50年代好萊塢炙手可熱的巨星，以優雅的紳士形象與機智幽默的風格著稱。他的職業生涯跨越舞台劇、默片與有聲電影，並憑藉「瘋狂夜」（The Thin Man，1934）、「我的晚餐伴侶」（My Man Godfrey，1936）及「生活多美好」（Life With Father，1947）三度獲得奧斯卡最佳男主角提名。鮑威爾與女影星米娜·洛伊（Myrna Loy）的銀幕組合成為經典，兩人一同出演了14部電影。1955年，鮑威爾選擇息影，在內陸棕櫚泉過著低調平靜的退休生活，最終於1984年以91歲高齡辭世。

這座宅邸是鮑威爾與第三任妻子、好萊塢女星黛安娜「小老鼠」劉易斯（Diana “Mousie” Lewis），因其嬌小身材而獲此暱稱，在1940年結婚後購置的愛巢。這對夫妻在好萊塢以恩愛著稱，黛安娜比鮑威爾年輕近30歲，兩人共度了40多年的婚姻生活。住宅大門旁的銘牌至今仍紀念著這段明星婚姻優雅的過往。

住宅內景。（Redfin提供）
住宅內景。（Redfin提供）

根據US Modernist.org的記錄，瑞士現代主義建築大師阿弗雷（Albert Frey）於1947年、1949年、1951年及1989年間對住宅進行了多次擴建與改造，賦予這座歷史建築現代氣息的同時，也保留了住宅原始的1930年代建築元素。

住宅目前按現況出售，雖需一些修繕與整理，但其獨特的歷史價值及建築風貌，使它成為收藏家與電影愛好者夢寐以求的珍貴資產。

根據房產記錄，黛安娜·劉易斯（Diana Lewis）於1997年去世後，該住宅於2001年1月以53萬5千美元售予現任業主。如今，由Keller Williams Luxury Homes的桑達爾（Brady Sandahl）與阿爾瓦拉多（Frankie Alvarado）負責代理出售。

對於喜愛好萊塢傳奇歷史、獨特建築設計及沙漠生活方式的人來說，這座「威廉與黛安娜·鮑威爾住宅」無疑是一個難得的機會，讓探訪者親身走進舊日明星的光輝歲月。

而對於希望了解這棟住宅所在的地點Old Las Palmas來說，還有很多故事。社區Old Las Palmas是棕櫚泉地區最富盛名、歷史悠久且具有獨特魅力的住宅區之一。這個社區以豪華的房產、風景如畫的環境以及與好萊塢名人深厚的歷史聯繫而聞名，被視為棕櫚泉最具代表性的高端住宅區。 社區位於棕櫚泉市中心的西北部，緊鄰聖哈辛多山脈（San Jacinto Mountains）。

Old Las Palmas 最初於1920年代開發，隨著棕櫚泉成為20世紀中期好萊塢明星的度假勝地，該社區迅速發展為名流與富人的聚集地。許多好萊塢黃金時代的明星、製片人和社交名流都曾在此購置房產，包括馬龍·白蘭度（Marlon Brando）、伊麗莎白·泰勒（Elizabeth Taylor）、史蒂夫·麥昆（Steve McQueen）等。鮑威爾與妻子黛安娜的住宅正是這段星光輝映歷史見證。

明星夫婦曾擁有住宅所處社區。（Redfin提供）
明星夫婦曾擁有住宅所處社區。（Redfin提供）
住宅一側景觀。（Redfin提供）
住宅一側景觀。（Redfin提供）

好萊塢 棕櫚泉 加州

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