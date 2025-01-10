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搖滾巨星「U2」波諾豪砸700萬元 好萊塢買住宅

洛杉磯訊
這棟住宅位於小山丘，其三角形的建築非常醒目且辨識度超高。 （I Drone LA Fred57 YouTube截圖）
這棟住宅位於小山丘，其三角形的建築非常醒目且辨識度超高。 （I Drone LA Fred57 YouTube截圖）

搖滾巨星「U2」主唱波諾（Bono，本名Paul Hewson）的公司，在洛杉磯好萊塢日落大道（Sunset Blvd）一座高高小山丘上，花700萬元購買住宅。其主要部分，包括一個獨特三角形建築，人們沿著Fairfax大道向北行駛就能看到它。

根據Robb Report雜誌，地產交易紀錄顯示，收購這棟山坡住宅的有限責任公司Plus Development Group，背後老闆正是波諾。不過無法完全證實，這名搖滾巨星是這棟豪宅的主人，及該房產是出於個人使用，還是投資目的。

這棟豪宅建於2000年前後，經過時尚和現代改造，通過玻璃牆走道可前往陽台，欣賞好...
這棟豪宅建於2000年前後，經過時尚和現代改造，通過玻璃牆走道可前往陽台，欣賞好萊塢山色。（I Drone LA Fred57 YouTube截圖）

根據房產紀錄和存檔清單顯示，這棟好萊塢豪宅建於2000年前後，經過時尚和現代改造，包括三角形主屋、客房和游泳池。室內空間包括畫廊、石灰華牆、木質和玻璃樓梯及帶有摩洛哥瓷磚的開放式廚房。在光線充足的起居室和餐廳，通過玻璃牆走道可前往陽台，欣賞好萊塢山色。

搖滾巨星「U2」主唱波諾（Bono）的公司，在洛杉磯好萊塢日落大道上方的小山丘上...
搖滾巨星「U2」主唱波諾（Bono）的公司，在洛杉磯好萊塢日落大道上方的小山丘上，花700萬美元買下一棟住宅。（I Drone LA Fred57 YouTube截圖）

主套房設有壁爐和私人陽台，還有時髦的步入式衣櫃和寬敞浴室。通過樓梯前往主套房下方，有葡萄酒展示櫃，旁邊是一個由線形壁爐取暖的電視休息室。只須按一下按鈕，巨大玻璃滑門就會打開，通往另一個陽光普照的露台。這個露台設有無邊泳池和水療中心，及透過液壓升降機升起的遙控戶外電視，以便客人在水療中心或在池畔躺椅上放鬆身心時能欣賞。

該豪宅由建築師Noah Walker負責修建，無論是波諾還是建築師，都對豪宅的事守口如瓶。有Youtube博主曾經在豪宅建設期間去現場勘探，這棟住宅位於小山丘，其三角形的建築非常醒目，且辨識度超高，同時還能看到無邊泳池和其他設施的雛形。

紀錄顯示，作為樂隊傳奇主唱和國際活動家，波諾和妻子Alison Hewson在世界各地都有房產， 其中包括位於愛爾蘭都柏林郊外帶網球場和游泳池的大莊園，法國南部的海濱別墅。他們還在2003年以約1450萬元的價格，從已故蘋果公司聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）手中，買下位紐約中央公園西區的San Remo公寓樓。2024年早些時候，還在拉斯維加斯購買Sphere的一處住宅。

這棟豪宅建於2000年前後，經過時尚和現代改造，通過玻璃牆走道可前往陽台，欣賞好...
這棟豪宅建於2000年前後，經過時尚和現代改造，通過玻璃牆走道可前往陽台，欣賞好萊塢山色。（I Drone LA Fred57 YouTube截圖）

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