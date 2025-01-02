經濟學家：美國市場 全球投資首選

瑞銀金融投資與財富管理專家林日昇看好2025年美國經濟，主要關心的是川普上任後關稅政策對經濟的影響。（本報檔案照）

2025年美國將迎來東山再起的新總統川普 ，他上任後的經濟政策尤其是關稅 政策，會影響美國乃至世界的經濟發展。經濟學家們多數保持樂觀態度，認為美國經濟會持續成長，尤其是金融醫藥行業受益於人工智能的發展會成為不錯的投資 領域，但美國也會面臨關稅政策影響和債務過高的壓力。

瑞銀金融投資與財富管理專家林日昇表示，美國經濟今年會很好，主要是川普上任後關稅政策對經濟的影響。但無論怎麼，2023及2024年美國經濟都有3%的增長，今年至少會有2%增長保底。尤其對比歐洲預計的1%增長，錢永遠是根據經濟數字跑來跑去，2025年全世界最好的投資市場依然是美國。

AI神助攻 聚焦金融醫藥

對於一些人看好的印度市場，林日昇表示，印度基礎建設不足，今年世界政治情勢相對穩定後，讓其「政治牆頭草」的利益會減少，投資人會考慮其前景不如過去幾年樂觀。他認為，今年國際形勢趨向穩定，俄烏戰爭會結束。美中關係方面，川普對中國雖強硬但鬥而不破，主要是在人工智能高科技方面力壓中國，讓其沒有喘息機會。

林日昇認為，經濟環境還是美國最好，去年底時的通貨膨脹率大約2.7%，顯示通膨受到控制。2.7%是可接受的數字，最理想通膨並沒有標準，都只是一個假設目標。聯準會去年降息三次，明年估計會續降，但目前看來只會減少0.5個百分點而已。

2025年不確定性主要來自川普經濟政策。川普上台後，對加拿大和墨西哥調高關稅對美國影響更大，中國對付關稅自有其一套。在川普第一任，中國轉向出口墨西哥和越南等地，墨西哥成為最大收益者，很多中國公司在當地建廠。顯然川普也知道中國關稅的逃避辦法，因此上任後會對墨西哥加拿大開刀。同時，中國還有3兆美元外匯存底，人民幣還有很大貶值空間，川普加關稅，中國政府就會讓人民幣貶值。因此，川普上任後對加拿大和墨西哥的關稅政策，會為未來經濟帶來不確定性。

美股向上 留意可控核能

在股票投資方面，瑞銀看好其2025年有10%的上漲空間，最近都在選擇性購買。林日昇尤其看好人工智能革命，雖然現在還在基礎建設階段。人工智能高科技革命周期已開始一年多，還會持續。很多銀行、財務公司、醫藥和教育公司都將因此受益，未來AI相關和輔助領域會有很大發展，但有些非一般投資人可理解範疇，需要找AI專業人士。他認為，今年美國股票會有一些波動，但預計穩步上揚。他建議大家可關注從AI受益獲利的行業，如金融、生化藥物產業等，還有電力公司。現在一些高科技大公司都在買核發電，很多小型電力公司如有可控核能會是很好的投資對象。

Capital Group首席投資長Martin Romo認為，聯準會降息周期可能成為投資者強大推動力，為雙方創造一個健康的股票債券市場。在通膨放緩背景下，健康的消費者支出和強大的企業獲利成長，會讓美國經濟步入持續擴張。川普上任後，政策重點可能會加強未來幾個月的經濟成長。其中監管改革、減稅和增加國防開支、經濟成長時降息，這些對股票和債券投資人來說都是一個福音。

政府債務水準上升也成為公眾和投資者關注的焦點。2024年至11月時美國國家債務餘額達36兆美元，超過美國國內生產毛額（GDP）的120%，而美國政府預算未來可預見會持續上升，債務負擔的可持續性將是一個挑戰。