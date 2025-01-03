我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

聖伯納汀諾市平均房價48萬 年漲7.3%

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
聖伯納汀諾市建案Crestview Terrace。(市府提供)
聖伯納汀諾市建案Crestview Terrace。(市府提供)

聖伯納汀諾市（San Bernardino）人口遷入增多，居民對住房需求日益迫切，滿足住房需要成為市府主要目標之一。據房市資訊平台Zillow最新資訊，聖伯納汀諾市目前平均房價超過48萬美元，一年間上漲約7.3%。

聖伯納汀諾市住房增長的高峰出現在1980年代。由於國防工業擴張及住房需求的推動，該市經歷大規模開發，尤其是公寓和多戶住宅的建設。然而，隨後的幾十年中，該市經歷多次經濟衰退。1990年代的房地產崩盤導致前所未有的住房和社區問題。2000年代房再次崩潰，導致住房開發急劇下降。在此期間，大部分新建住宅是獨立屋建案。

2010年代，聖伯納汀諾經濟面臨重大衰退，市府更於2012年宣告破產，導致公共服務大幅削減。經過五年後，該市於2017年6月15日脫離破產。破產期間，住房建設需求減少，市政重心轉向解決其他問題，例如服務減少、翻修老舊和設計不佳的住房，以及保護面臨風險的住房單位。

2020年代初，受到疫情影響，聖伯納汀諾市經濟再次走低，這對居民的財務狀況產生深遠影響，並抑制當地經濟。目前該市的住房開發開始顯現出復甦的跡象，包括市中心和Carousel Mall購物中心的重建計畫、開發公共住房項目的全面翻新，以及其他地區的住宅開發等，預示著可能的活絡。

聖伯納汀諾市住房開發領域的階段變化，也表現在特定時期的房價。無論住房款式或地點，該市房價都曾迅速上漲。自2020年疫情爆發以來，房價漲幅更是顯著，使租房者購買住房變得更困難。

依市府房價變動統計，2012年，該市獨立屋中位價格為12萬7000美元，城市聯排屋為7萬1000美元，公寓為5萬美元。到2021年，獨立屋價格上漲212％，達到36萬9000美元，公寓漲了292％，達到19萬6000美元，城市聯排屋價格更暴漲4倍，達到35萬5000美元。甚至移動房屋價格也漲了，從2016年到2021年，翻了一倍，達到9萬5000美元。

從房價總體變動看，十年間房價的增長快於家庭收入增長。到2020年，獨立屋的中位售價依臥室和單位大小，範圍在21萬2500美元到40萬8000美元間。公寓和聯排別墅的售價則在13萬3000美元到38萬9000美元間。

據房市資訊平台Zillow最新資訊，聖伯納汀諾市目前平均房價超過48萬美元，一年間上漲約7.3%。從全縣總體平均房價看，目前平均房價近55萬美元，一年間上漲5.5%。

聖伯納汀諾市開發案Belmont Collection。(市府提供)
聖伯納汀諾市開發案Belmont Collection。(市府提供)

房價 破產 疫情

上一則

洛杉磯租金大漲 調高最低工資也頂不住

下一則

橙縣聖塔安那學區 赤字近1.8億 將裁350人

延伸閱讀

骨董道奇車聖誕節被盜 警方聖伯納汀諾市尋回

骨董道奇車聖誕節被盜 警方聖伯納汀諾市尋回
男被迫認弒父 內陸今年最荒誕新聞

男被迫認弒父 內陸今年最荒誕新聞
兆彩12.2億頭獎 北加州小鎮加油站售出

兆彩12.2億頭獎 北加州小鎮加油站售出
加州全保180萬人註冊 創歷史新高

加州全保180萬人註冊 創歷史新高
佳節將近 加州零售竊案不斷 警方加強打擊力度 一周逮捕數十人

佳節將近 加州零售竊案不斷 警方加強打擊力度 一周逮捕數十人
聖縣擬搬遷野驢 引發居民反彈

聖縣擬搬遷野驢 引發居民反彈

熱門新聞

聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣