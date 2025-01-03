聖伯納汀諾市平均房價48萬 年漲7.3%

聖伯納汀諾市建案Crestview Terrace。(市府提供)

聖伯納汀諾市（San Bernardino）人口遷入增多，居民對住房需求日益迫切，滿足住房需要成為市府主要目標之一。據房市資訊平台Zillow最新資訊，聖伯納汀諾市目前平均房價 超過48萬美元，一年間上漲約7.3%。

聖伯納汀諾市住房增長的高峰出現在1980年代。由於國防工業擴張及住房需求的推動，該市經歷大規模開發，尤其是公寓和多戶住宅的建設。然而，隨後的幾十年中，該市經歷多次經濟衰退。1990年代的房地產崩盤導致前所未有的住房和社區問題。2000年代房再次崩潰，導致住房開發急劇下降。在此期間，大部分新建住宅是獨立屋建案。

2010年代，聖伯納汀諾經濟面臨重大衰退，市府更於2012年宣告破產 ，導致公共服務大幅削減。經過五年後，該市於2017年6月15日脫離破產。破產期間，住房建設需求減少，市政重心轉向解決其他問題，例如服務減少、翻修老舊和設計不佳的住房，以及保護面臨風險的住房單位。

2020年代初，受到疫情 影響，聖伯納汀諾市經濟再次走低，這對居民的財務狀況產生深遠影響，並抑制當地經濟。目前該市的住房開發開始顯現出復甦的跡象，包括市中心和Carousel Mall購物中心的重建計畫、開發公共住房項目的全面翻新，以及其他地區的住宅開發等，預示著可能的活絡。

聖伯納汀諾市住房開發領域的階段變化，也表現在特定時期的房價。無論住房款式或地點，該市房價都曾迅速上漲。自2020年疫情爆發以來，房價漲幅更是顯著，使租房者購買住房變得更困難。

依市府房價變動統計，2012年，該市獨立屋中位價格為12萬7000美元，城市聯排屋為7萬1000美元，公寓為5萬美元。到2021年，獨立屋價格上漲212％，達到36萬9000美元，公寓漲了292％，達到19萬6000美元，城市聯排屋價格更暴漲4倍，達到35萬5000美元。甚至移動房屋價格也漲了，從2016年到2021年，翻了一倍，達到9萬5000美元。

從房價總體變動看，十年間房價的增長快於家庭收入增長。到2020年，獨立屋的中位售價依臥室和單位大小，範圍在21萬2500美元到40萬8000美元間。公寓和聯排別墅的售價則在13萬3000美元到38萬9000美元間。