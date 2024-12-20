本周房貸利率微升 市場靜待聯準會降息

小額貸款買房利息參考。（佳信貸款-劉豔秋提供）

12月17日當周，美國各期房貸利率 略微上升，30年期固定抵押貸款 利率達6.50%，比上周上升0.25個百分點。這一調升發生在市場靜待聯準會 12月利率決策的關鍵時刻，近期公布的經濟數據則提供更多影響利率走勢的線索。

根據最新數據，美國11月零售額增長0.7%，高於市場預期的0.5%，並超越10月的0.5%，顯示消費者支出動能強勁。然而，11月工業生產僅微增0.1%，低於預期的0.3%，但較10月的-0.4%已有改善。產能利用率則降至76.8%，低於10月的77.1%及市場預期的77.2%，反映製造業動能持續疲弱。同時，12月房屋建築商信心指數維持在46，略低於市場預測的47，但與11月持平，顯示建商對房市前景的謹慎態度未有改變。

根據房地美（Freddie Mac）12月12日報告，30年期固定抵押貸款平均利率曾降至6.6%，較前一周下降9個基點（0.01個百分點）。聯準會17日開始進行12月會議，並於18日下午2時（美國東部時間）宣布降息相關的決定。

這次利率決策將是總統拜登任內的最後一次，隨著明年1月權力移交至共和黨川普政府，市場普遍預期政策方向將出現重大轉變。分析人士指出，川普政府可能採取的關稅政策及移民政策，將會推高通膨並抑制經濟增長。安侯建業（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）認為，這些舉措或將進一步影響聯準會的政策靈活性。