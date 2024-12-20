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內陸Hesperia「銀木建案」 首批住宅40萬多元起跳

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
銀木社區開發地點。（赫斯普里亞市府提供）
銀木社區開發地點。（赫斯普里亞市府提供）

從拉斯維加斯到南加地區的美國第一條高鐵工程已動工，高鐵經過聖伯納汀諾縣的赫斯普里亞（Hesperia）設為其中一個車站，未來該城市受關注的就是當地房市。

該市近期推出住宅開發案「銀木建案」（Silverwood project），首期建設大約600多戶住宅，價位自40萬美元中段起跳，低於南加州房市平均60萬~70萬美元一套住宅的價格。據悉，這個社區最終將興建逾1萬5000套住房。

依據赫斯普里亞市府資訊，銀木社區占地近萬畝，有五家建商參與開發，包括Lennar、Watt Capital Developers、Woodside Homes、Richmond American Homes和K. Hovnanian Homes等。建商在靠近聖伯納汀諾山脈的山麓、海拔3200呎的地方購買了一大片土地，最終將建成1萬5663戶住宅，而此一開發計畫已謀畫超過30年。

建商代表指出，社區展示屋的建設將在2024年秋季開始，銷售活動預計在2025年春季開始，銀木社區土地開發團隊包括DMB Development、Schlegel Land Co.和Beaumont Partners。

對於持續攀高的南加州房價，此地住房的可負擔性，是吸引買家跨越卡洪隘口（Cajon Pass）進入高地沙漠地區的關鍵因素之一。根據銀木社區總經理奧哈尼安（John Ohanian）的說法，銀木首批住宅的價格將從40萬美元中段起，最高可達70萬美元。他指出，部分居民如今已無法負擔安大略市的房價了，而該市房價也曾因可負擔性而吸引居民入住；房價飆升，讓一些居民轉向較遠的內陸地區。

依據建商資訊，大多數初期的銀木社區住宅將建在原先傳統的南加地塊上，面積為5000到7000平方呎，首期將提供一些較高檔的住宅，土地面積可達1萬8000平方呎。該社區的房主協會費用（HOA）為每月157元，包括當地供應商Spectrum提供的高速網路服務。

在首期住宅開發規畫中，建商Lennar開發183戶住宅，面積介於1539至2760平方呎之間，有三到五間臥室，二或三間浴室；建商Woodside開發153戶住宅，面積介於1824至2805平方呎之間，設有三到六間臥室，兩或三間浴室；建商Watt開發79戶住宅，面積介於2247至3539平方呎之間，設有三到五間臥室，三或四間浴室；建商Richmond American開發74戶住宅，面積介於2072至2409平方呎之間，設有三或四間臥室，二或三間浴室；建商Hovnanian公司將在最大地塊上建設157戶高檔住宅，面積介於1萬2000至1萬8000平方呎之間。

根據奧哈尼安的說法，銷售計畫預計2025年售出約300戶住宅，2026年為500戶，然後每年售出700戶。他表示，這是社區開發能夠達到的最快速度。

除了住宅和各樣社區設施，這個占地9336畝的社區專案還將包括道路和交叉路口的建設，以便居民能到達市區的核心地段及進入15號公路。專案內還計畫興建4933畝的公園和綠地，以及70萬平方呎的商業和零售物業，並包括學校和公共安全設施。

銀木社區開發地點。（赫斯普里亞市府提供）
銀木社區開發地點。（赫斯普里亞市府提供）
銀木社區開發地點。（赫斯普里亞市府提供）
銀木社區開發地點。（赫斯普里亞市府提供）

南加 房價 加州

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