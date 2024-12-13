擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售

房屋隱蔽在森林中。（Mansion Global截圖）

加州 北部地區的卡拉維拉斯縣（Calaveras County）一處擁有大麻 農場和含金礦溪流的牧場最近上市，面積116英畝，售價720萬美元。

33--帶有黃金的小溪流過牧場（Mansion Global截圖）

牧場名為Strange Ranch，擁有一條流經其中的含金溪流，位於舊金山市區東部約140哩。牧場以擁有者Strange家族命名，他們已在這片崎嶇起伏土地上生活30年。

曾擔任大學生物學與自然資源教授的Terry Strange聲明︰「在Strange Ranch生活是一段難得的經歷。我記得曾在小徑上探險，尋找岩層中的石英脈，還有看著孩子們在大自然中快樂長大。」

他說，這片120英畝的土地「不僅是個家」，「這是喜愛大自然、重視隱私、並希望擁有屬於自己河流去探險的人的理想住所」。

據介紹，穿過牧場的小溪不僅含黃金，還有豐富鱒魚資源，是釣魚 愛好者理想場所。

此外，這裡還有一棟面積3400平方呎的主住宅，一棟1600平方呎的農舍和工作室，一棟600平方呎的出租屋，還有一個3400平方呎的金屬倉庫。牧場還有一片面積1.6英畝的大麻農場。交易代理Chris Lim來自Christies International Real Estate，他說︰「這是一個令人興奮的特色，讓這個牧場更加與眾不同。」

牧場種植的植物。（Mansion Global截圖）

Lim表示，Strange Ranch最突出的地方，是它將崎嶇的自然美景與現代商業機會完美結合。繁榮的大麻農場是一大吸引力，但真正使牧場成為理想度假場所的，是那片寧靜、私密的河流和周圍的野生動物。