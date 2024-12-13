擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售
加州北部地區的卡拉維拉斯縣（Calaveras County）一處擁有大麻農場和含金礦溪流的牧場最近上市，面積116英畝，售價720萬美元。
牧場名為Strange Ranch，擁有一條流經其中的含金溪流，位於舊金山市區東部約140哩。牧場以擁有者Strange家族命名，他們已在這片崎嶇起伏土地上生活30年。
曾擔任大學生物學與自然資源教授的Terry Strange聲明︰「在Strange Ranch生活是一段難得的經歷。我記得曾在小徑上探險，尋找岩層中的石英脈，還有看著孩子們在大自然中快樂長大。」
他說，這片120英畝的土地「不僅是個家」，「這是喜愛大自然、重視隱私、並希望擁有屬於自己河流去探險的人的理想住所」。
據介紹，穿過牧場的小溪不僅含黃金，還有豐富鱒魚資源，是釣魚愛好者理想場所。
此外，這裡還有一棟面積3400平方呎的主住宅，一棟1600平方呎的農舍和工作室，一棟600平方呎的出租屋，還有一個3400平方呎的金屬倉庫。牧場還有一片面積1.6英畝的大麻農場。交易代理Chris Lim來自Christies International Real Estate，他說︰「這是一個令人興奮的特色，讓這個牧場更加與眾不同。」
Lim表示，Strange Ranch最突出的地方，是它將崎嶇的自然美景與現代商業機會完美結合。繁榮的大麻農場是一大吸引力，但真正使牧場成為理想度假場所的，是那片寧靜、私密的河流和周圍的野生動物。
卡拉維拉斯縣位於加州中北部，屬於內華達山脈區域，縣域地理環境非常多樣，擁有雄偉山脈、密集森林以及豐富的河流和水源。當地適合戶外活動，擁有登山、露營、釣魚、划船等各種活動場所。生物多樣性也使得這裡成為野生動物愛好者的天堂。該縣經濟以農業和旅遊為主，截至2023年該縣居民人口約為4萬5000人，大部分居民生活在非建制區San Andreas和城市City of Angels (Angels Camp)。
上一則
加州房市銷量、中位數價齊揚 月漲幅45年最大
下一則
FB留言