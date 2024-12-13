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好萊塢女星納格爾LA未來感豪宅 拍賣

記者啟鉻／洛杉磯報導
女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）
女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）

1990年代由國家廣播公司（NBC）播放的醫學題材電視劇「急診室的春天」（ER），其中女演員納格爾（Nicole Nagel）在洛杉磯太空船造型豪宅，將上市拍賣。這棟幾何風格的住宅是著名設計師莫斯（Eric Owen Moss）作品，這位建築設計師以獨特、古怪的設計風格聞名。

女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）
女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）

納格爾是德美混血演員，因在電視連續劇「急診室的春天」中出色表演而廣為人知，她是演員，也是一位模特、攝影師和作家。她還參演過多部影視作品，包括「空中美國人」（Air America）等。她位於洛杉磯的這棟未來感豪宅，2024年11月間重新掛牌時，售價近1100萬美元。不過，住宅面臨拍賣，起標價估計在375萬美元至650萬美元之間，且不設保留價。

根據地產文件記錄，納格爾2011年以412萬美元購置了這處房產，位於Brentwood社區，一個洛杉磯高端住宅區。根據「Mansion Global」報導，她2023年以近1200萬美元掛牌求售，但一直未能成交。現在，她透過專業服務公司Concierge來拍賣這處物業，希望吸引更多潛在買家。經紀人之一的瓊絲（Sally Forster Jones）表示，這是擴大買家範圍的一個策略。

據地產資料，這棟房產建於1991年，是美國設計師莫斯的首個住宅設計作品。瓊絲表示，該建築曾被作為這位著名設計師教授學生的案例研究。莫斯以設計商業建築作品而聞名，包括位於洛杉磯的(W)rapper Tower以及在卡爾富市（Culver City）的Vespertine餐廳和Samitaru Tower。此外，莫斯還為納格爾的住宅設計了照明和家具，這些設計均包括在此次出售中。

女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）
女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）

根據蘇富比國際地產Brentwood分公司共同經紀人Marc de Longeville的說法，住宅還包括納格爾後來添置的一座別具一格的潟湖式游泳池。他還表示，這棟住宅起初並未建造游泳池，賣方委託莫斯重新設計。經紀人還透露，莫斯的建築設計仍保持原貌，僅進行了一些小規模的現代化升級，比如增加了戶外廚房，並在庭院中種植了一些景觀果樹和棕櫚樹。

這座約5500平方呎的房產映入眼簾的是充滿幾何形狀，所見之處將銳角細節與部分圓頂屋頂相結合。住宅共有四間臥室和五間浴室，其它特色包括用來保存藝術品的博物館級玻璃，一個戶外火坑，還有可以從屋頂尖塔就能俯瞰到Catalina Island和太平洋的美景。

據悉，這次線上拍賣活動在12月6日開始。

女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）
女星納格爾要拍賣的房產。（Mansion Global）

洛杉磯 拍賣 太空

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