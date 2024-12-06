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河濱縣莫瑞諾谷市擬建1.5萬套公寓 市議會將討論

記者啟鉻／莫瑞諾谷報導
莫瑞諾谷市議會將討論一項名為Aquabella的大型建案開發計畫。圖為莫瑞諾谷市政廳。（市府官網）
莫瑞諾谷市議會將討論一項名為Aquabella的大型建案開發計畫。圖為莫瑞諾谷市政廳。（市府官網）

加州內陸河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）市議會將討論一項名為Aquabella的大型建案開發計畫。該項目包括建設1萬5000套公寓，可滿足該市人口增加20%的需要。雖然項目被視為促進經濟增長和住房供應的重要舉措，但也引發了當地環保團體的擔憂。華裔市府經理李惠豪（Mike Lee）表示，這是該市歷史上最大規模住宅開發案。

根據市政府報告，Aquabella項目占地超過700英畝，包括一個24英畝的商業區，內有一家300間客房的酒店、80英畝的公園用地和40英畝的學校用地。該項目還計畫建設一個40英畝的湖泊區域、一條15英畝的環湖步道，以及額外的25英畝公園和停車場。

儘管如此，當地環保團體塞拉俱樂部（Sierra Club）莫瑞諾谷分會主席哈格（George Hague）表示，該項目缺乏足夠的休閒設施，對空氣質量有不可避免的負面影響，且低收入和殘障人士的住房需求未被充分考慮。他認為，隨著Aquabella預計新增4萬3050名居民，現有基礎設施將面臨巨大壓力。

哈格指出，該項目對敏感群體，如童孩和年長者的健康影響將尤為嚴重。市府應要求開發商減少建築數量，增加更多公園和綠地，以減少污染，並為居民提供更多的活動空間，例如兒童遊樂場和籃球場。

根據環境影響報告，該項目將不可避免地帶來大量危險空氣污染物的增加。儘管如此，市府認為，該項目將有效利用閒置土地，並為該地區帶來住房、經濟增長和公共設施改善。

城市都市計畫委員會於2024年10月末一致通過建議批准該項目，開發商預計最早可於2040年完成項目建設。Aquabella地點位於215號公路以東、60號公路以南的空地，鄰近派里斯湖（Lake Perris），施工範圍包括仙人掌大道（Cactus Avenue）、布羅迪亞大道（Brodiaea Avenue）、鳶尾大道（Iris Avenue）、拉塞爾街（Lasselle Street）及奧利弗街（Oliver Street）。

哈格補充說︰「我們並不反對建設住房，但希望住房項目能滿足居民的生活需求，提供更多的綠地、更友善的規畫，能讓人們真正享受生活。」

市府華裔經理李惠豪（Mike Lee）表示，州府要求各城市建設更多住宅，滿足持續增加的居民住房需求。該項目是莫瑞諾谷市歷史上最大開發案。

華裔 低收入 加州

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