洛市中心擬建13層數據中心 外牆無窗 玻璃幕牆覆蓋

數據中心外牆無窗，由玻璃幕牆覆蓋。（取自OfficeUntitled官網）

對人工智慧和雲端 儲存不斷增長的需求推動了數據中心的建設開放。建築公司OfficeUntitled日前公布了洛杉磯 市中心擬建的數據中心設計方案，一座13層高的現代建築，外牆無窗，擬由再生能源供電。

該項目占地0.89英畝，位於727-737 South Grand Avenue上，面對Whole Foods Market和美食集市Bottega Louie，目前為五層停車場。該項目擬建的13層高樓，擁有約48萬平方呎的伺服器空間以及辦公空間和停車場，建築總面積將達到22萬9756平方呎。

根據效果圖，數據中心的設計頗具現代風格，外牆沒有窗戶，由玻璃幕牆覆蓋。據OfficeUntitle介紹，無窗設計不僅能夠保護數據設備樓層，還可以確保現有和擬建住宅樓房中住戶的隱私。為了不讓無窗建築在視覺上顯得突兀，建築外牆將採用有角度的立體面板。

與普通住宅或商業建築不同的是，數據中心的高能耗會產生熱量，設計時需要考慮散熱；外立面的優化設計為提供了很好的遮陽和降溫效果。此外，外立面採用淺色反射材料也有助於減少城市熱島效應（Heat Island Effect），並且通過最小化外部照明和玻璃的使用來減少光污染。

該項目的開發商Digital Realty是一家總部位於德州奧斯汀的房地產投資 信託基金，在全球範圍內投資、擁有和運營數據中心。

此次公布的設計方案已是二次修改的版本。此前，由於三井不動產（Mitsui Fudosan）美國公司獲准在附近建設一座50層的高樓，Digital Realty被迫調整其原有設計，以更好地融入周邊的住宅環境。Digital Realty曾試圖阻止該項目的建設並提出上訴，但在市議會舉行聽證會之前，Digital Realty放棄了反對意見，並對原設計進行了調整，新增了一個景觀露台。目前，該項目仍在城市審批中。一份環境研究報告預計該項目將於2025年開工。