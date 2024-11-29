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舊金山72層最高住宅樓 建案獲批准

編譯組／綜合報導
位於舊金山SoMa區Howard街524-530號街區的一棟72層住宅大樓計畫已獲得批准。(取自谷歌地圖)
位於舊金山SoMa區Howard街524-530號街區的一棟72層住宅大樓計畫已獲得批准。(取自谷歌地圖)

根據SF YIMBY報導，舊金山SoMa區Howard街524-530號的一棟72層住宅摩天大樓計畫已獲得批准。得益於加州第2011號議案(Assembly Bill 2011)，該項目可以繼續推進，並將可能成為舊金山最高的住宅建築，也是該市整體第四高的建築之一。

加州第2011號議案簡化了將空置商業地產轉換為住房的程序，其中特別關注經濟適用房和混合收入單位；該法案於2022年通過，減少了分區障礙，並加快了符合特定工資和可負擔性標準項目的審批程序，這些開發項目可豁免於加州環境質量法案(California Environmental Quality Act)。

舊金山規畫委員會(San Francisco Planning Commission)正在審查該項目；10月24日，委員會舉行了一次現場會議，考慮修改規畫法規，免除新行人天橋的交通中心區開放空間影響費。這座橋將位於四層停車場樓層之上，連接摩天大樓的辦公大廳和Transbay交通中心的屋頂公園。

開發公司Bayhill Ventures負責領導該開發項目，根據產權紀錄，該建築最後一次在2003年以410萬元售出。

根據SF YIMBY報導，該開發項目擬建843英尺高塔，將提供約882250平方英尺的空間，其中730975平方英尺用於住房，48000平方英尺用於停車。大樓計畫建造672套公寓，包括424套一居室、180套兩居室和68套三居室。公寓計畫包括68套經濟適用房，面向收入不超過該地區收入中位數50%的家庭。停車設施預計可容納149輛汽車和456輛自行車。

House & Robertson Architects擔任執行建築師，Pickard Chilton負責設計建築，Edmonds + Lee Architects負責室內設計。

項目發言人蔡斯(Julie Chase)在發給SFGATE的電子郵件中表示，該大樓流暢的矩形設計與舊金山現代建築風格很相配，與附近的高層建築－例如：Salesforce Tower完美融合。她並指出，深色鋁製的點綴在於提供建築的深度和對比，呈現出SoMa較小規模建築的質地和不透明特性。在街道層面，該項目計畫安裝藝術裝置，以促進城市街景與建築之間的互動。

蔡斯還評論了舊金山的復甦情況，稱雖然進展令人鼓舞，但仍處於早期階段，並表示對改善的條件感到樂觀，進而能在來年推進項目。

舊金山 加州

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