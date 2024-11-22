房屋交易率最低10都會 7個在加州

房屋流動率最低的都會區

根據Redfin分析2024年前八個月不同都會區、房屋和社區類型的房屋流動率比較，每千戶房屋中僅有25戶易手，是數十年來最低的流動率。

Redfin分析，今年的流動率是至少過去30年來最低的。今年的房屋銷售量比2021年疫情 購房潮高峰期（每千戶40戶）減少37.5%，比2019年疫情前（每千戶36戶）減少31%。

房屋以歷史性低流動率易手多個相互關聯的因素，包括：

1. 房貸利率 升高：超過四分之三的房貸戶已獲低於5%的利率，而今年利率在4月達到7.52%的峰值，促使許多房主推遲出售和購買另一處使用較高利率的房屋，這種現象被稱為「鎖定效應」。

2. 價格上漲和供應不足：今年房價創下歷史新高，買方需求剛好足以使價格持續上漲。雖然市場上的房屋數量比去年增加，但與疫情前相比，數量仍少得多。

3. 經濟和政治不確定性：今年買賣雙方多採觀望態度，因為有討論指出可能出現經濟衰退，以及兩位具有不同經濟和住房政策的總統選舉候選人。許多人也在花時間更好地理解有關房地產經紀人費用的新規定。

根據Redfin對前50人口最多的都會區進行分析，部分位於太陽帶(Sun Belt)城市和鄰近紐約(New York)都會區之房屋流動率，在主要都會區名單中領先。

鳳凰城(Phoenix)的流動率在主要都會區中最高，每千戶中有38戶易手。其次是紐瓦克（Newark, NJ，每千戶37戶）、納什維爾（Nashville, TN，每千戶36戶）和坦帕（Tampa, FL，每千戶35戶）。

這三個城市在2019年也位列榜首，儘管順序略有不同。像鳳凰城和納什維爾這樣的太陽帶都會區，因為工作者在尋找負擔得起的居住和遠程工作地點，在整個疫情期間仍保持相對強勁的市場活動。而像紐瓦克和納蘇郡(Nassau County)這樣的通勤都會區，由於靠近紐約郊區生活的吸引力，而持續有較高的房屋流動率。

加州 包含了今年前八個月流動率最低的10個都會區中的7個，洛杉磯(Los Angeles)的流動率最低，今年每千戶中只有15戶易手。由於加州的稅收法律，特別是第13號提案（限制房產稅上漲）激勵房主留守，加州歷來房屋流動率較低。