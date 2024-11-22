1.7億標下橙縣「金字塔」 開發商擬拆除重建

Laguna Ridge因其稀有性、金字塔結構、出自名家之手，在2015年被定為國家註冊歷史建築。(聯邦總務署)

位於橙縣 拉古納奈吉爾市（ Laguna Niguel）的金字塔形建築Laguna Ridge，近日透過線上競拍成功售出。根據聯邦總務署拍賣 平台GSA Auctions上的信息，競拍者以1億7700萬美元的價格奪標，比起拍價高出逾1億美元，溢價幅度達152%。

該資產自6月5日起在聯邦總務署拍賣平台GSA Auctions上開拍，起拍價7000萬元，最低競價漲幅30萬元。這已是該資產第二次進入拍賣流程，與之前未收到任何出價的情況相比，此次競爭激烈。根據拍賣網站顯示，該資產的競拍流程目前已經結束，2號競拍者以1億7700萬美元的最高出價成功奪標。

地產資訊網站TRD確認，買家是33歲的開發商爾德雷斯 (Cameron Hildreth) 。根據得標通知書，爾德雷斯所持有的位於長堤市的建築創業公司Hilco Development Services，以1億7700萬美元（每英畝不到200萬美元）的價格，購得這座位於橙縣拉古納奈吉爾市（ Laguna Niguel）24000 Avila Road上的空置聯邦大樓，以及周圍90英畝土地。

儘管Hilco目前尚未確定未來的開發計畫，但明確表示將拆除這座七層美索不達米亞風格的金字塔，並已經申請從該資產所有權中刪除保護性契約，為拆除該地塊上100萬平方呎的堡壘和其他幾座較小的建築掃清道路。

根據GSA網站信息，Laguna Ridge在2015年時因其稀有性、金字塔結構，以及出自美國著名建築師William L. Pereira之手，被定為國家註冊歷史建築（National Register of Historic Places)。此前，GSA曾試圖保留這座歷史建築，但由於首次拍賣流標，未能成功。因此，在第二次拍賣中，GSA明確表示已與加州 歷史保護辦公室 (CASHPO) 和歷史保護諮詢委員會 (ACHP) 簽訂協議備忘錄 (MOA)，決定不再將保護性契約作為出售的條件。

爾德雷斯在接受TRD採訪時表示，1億7700萬美元聽上去是個大數目，但每英畝低於200萬美元的土地成本，為無論是住宅還是商業用途的開發提供了強大的動力。