歌手麥柯森要賣好萊塢百年「托伯曼宅邸」掛牌430萬

餐廳採光佳。（Mansion Global截圖）

美國歌星麥柯森（Ingrid Michaelson）最近將好萊塢 住宅以430萬美元上市。據稱，這位歌星2019年從好萊塢女演員緹斯黛爾（Ashley Tisdale）手上購買這棟百年歷史的西班牙復興風格房屋。

是民謠流行歌手，以演唱2000年代中期的「The Way I Am」和「Girls Chase Boys」等熱門歌曲聞名。她還為電視系列劇「實習醫生」（Grey's Anatomy）創作配樂，最近參與百老匯製作的音樂劇Notebook。她要出賣的這處好萊塢住宅，已經擁有五年。

住家周邊多西班牙式建築。（Mansion Global截圖）

掛牌出售的住宅內部建材均十分高端。（Mansion Global截圖）

據了解，近年麥柯森和她的伴侶、演員奇斯（Will Chase）的工作逐漸轉到東海岸，因此決定出售該住所。這棟西班牙復興風格住宅，位於明星雲集的Outpost Estates社區，由「好萊塢先生」托伯曼（Charles Toberman）1920年代所建，當時為迎合好萊塢富裕階層，而興建多棟風格獨特的樣板房屋。

根據索斯比國際房地產（ Sotheby's International Realty）比佛利山 經紀人拉維（Eric Lavey）說法，「托伯曼的房屋擁有定製般的質感，不僅是一般的規格住宅」。這些房屋的精緻修飾、鐵藝欄杆等細節，正是獨特之處。

經過實木門和常春藤 覆蓋的圍牆，進入庭院便可見噴泉。進門後，映入眼簾的是一處陳列20年代住宅原始照片的門廊，這些照片從托伯曼時代便在每位業主之間傳承。門廊延伸至寬敞的客廳、餐廳、廚房和另一個庭院，營造出隨處可步入戶外的開放感。

房屋擁有三間臥室和3.5間浴室，分為上層的主套房和下層的客房，麥柯森曾將客房用作工作室。她2019年以360萬美元購得該房產後，整體上保持原貌，唯一例外的是，她對廚房進行翻新。

房屋內的建材，如木條灰泥、老化鍍面和實木地板，如今因成本高昂已難以複製。細節如彩繪玻璃窗和木柴爐，帶來濃厚時代氣息。麥柯森還透露，正是因為這棟房屋的良好維護，才吸引她購買。經紀人拉維也指出，如此完整的托伯曼原始建築實屬罕見。