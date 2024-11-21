歌手麥柯森要賣好萊塢百年「托伯曼宅邸」掛牌430萬
美國歌星麥柯森（Ingrid Michaelson）最近將好萊塢住宅以430萬美元上市。據稱，這位歌星2019年從好萊塢女演員緹斯黛爾（Ashley Tisdale）手上購買這棟百年歷史的西班牙復興風格房屋。
是民謠流行歌手，以演唱2000年代中期的「The Way I Am」和「Girls Chase Boys」等熱門歌曲聞名。她還為電視系列劇「實習醫生」（Grey's Anatomy）創作配樂，最近參與百老匯製作的音樂劇Notebook。她要出賣的這處好萊塢住宅，已經擁有五年。
據了解，近年麥柯森和她的伴侶、演員奇斯（Will Chase）的工作逐漸轉到東海岸，因此決定出售該住所。這棟西班牙復興風格住宅，位於明星雲集的Outpost Estates社區，由「好萊塢先生」托伯曼（Charles Toberman）1920年代所建，當時為迎合好萊塢富裕階層，而興建多棟風格獨特的樣板房屋。
根據索斯比國際房地產（ Sotheby's International Realty）比佛利山經紀人拉維（Eric Lavey）說法，「托伯曼的房屋擁有定製般的質感，不僅是一般的規格住宅」。這些房屋的精緻修飾、鐵藝欄杆等細節，正是獨特之處。
經過實木門和常春藤覆蓋的圍牆，進入庭院便可見噴泉。進門後，映入眼簾的是一處陳列20年代住宅原始照片的門廊，這些照片從托伯曼時代便在每位業主之間傳承。門廊延伸至寬敞的客廳、餐廳、廚房和另一個庭院，營造出隨處可步入戶外的開放感。
房屋擁有三間臥室和3.5間浴室，分為上層的主套房和下層的客房，麥柯森曾將客房用作工作室。她2019年以360萬美元購得該房產後，整體上保持原貌，唯一例外的是，她對廚房進行翻新。
房屋內的建材，如木條灰泥、老化鍍面和實木地板，如今因成本高昂已難以複製。細節如彩繪玻璃窗和木柴爐，帶來濃厚時代氣息。麥柯森還透露，正是因為這棟房屋的良好維護，才吸引她購買。經紀人拉維也指出，如此完整的托伯曼原始建築實屬罕見。
名設計師格雷絲（Francesca Grace）負責這次房屋布置，為出售作準備。格雷斯以其極簡風格為人熟知，曾與明星如Sabrina Carpenter和Kyle Richards合作。她在這座安達盧西亞風格（Andalusian ）建築中增添當代設計元素，並保留麥柯森「異想天開」風格，客廳中的粉色花卉圖案腳凳椅和波浪形床架就是典型例子。為吸引更多買家，格雷絲還選用復古地毯和舒適的床上用品，使得房間整體氛圍更加溫馨宜人。
上一則
美墨邊境小鎮沉寂50年 3個臭皮匠變身溫泉桃源
下一則
FB留言