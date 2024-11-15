房貸利率微漲 FED官員：對12月降息持樂觀態度
11月11日當周，房貸各期利率相較上周略微上漲，漲幅約為0.125%，30年期固定抵押貸款利率升至6.500%。
美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）近日表示，美國經濟表現強勁，通膨有所進展，且利率將繼續下調。然而，由於生產力增長強勁，未來降息的幅度可能比預期高，這是樂觀的情況；或若出現新的通膨壓力，則可能帶來較為謹慎的前景。
卡斯哈里在Yahoo Finance Invest活動上提到：「美國經濟的韌性一直讓我們感到驚訝，目前的基本面看起來非常穩健，我對未來保持樂觀。」
美國聯準會（Fed）在11月利率會議上宣布降息1碼（即0.25個百分點），這次降息是在9月下調半個百分點之後進行的，此前聯準會已超過一年未變動利率。卡斯哈里將當前的貨幣政策立場形容為「略具限制性」。他預計通膨將繼續放緩，逐步達到美聯儲2%的年增長目標，並對美國勞動市場表示「謹慎的樂觀」。
聯準會的下一次會議定於12月17日至18日舉行。目前利率期貨顯示有65%的機率再次下調聯邦基金利率0.25個百分點，而不降息的機率則為35%。
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