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加州買房年年漲 50年前首付3萬、如今飆破15萬

編譯組／綜合報導
2024年購房最貴10州。(資料來源：GoBankingRates)
2024年購房最貴10州。(資料來源：GoBankingRates)

買房是加州人面臨的最大財務挑戰之一。

GoBankingRates最近做的一項研究，比較了2024年與1970年購房所需有的儲蓄，揭示了幾十年來房地產市場的巨大變化。

為比較1970年與2024年購房所需的存款，GoBankingRates從1970年各州的房價（未調整通貨膨脹）中計算出當時20%頭期款所需的存款。再透過Zillow查詢2024年的房價，該網站用相同的計算方式，並調整為現今的美元。GoBankingRates計算出在1970年和2024年在全美50州內負擔20%頭期款所需的存款。

GoBankingRates表示，即使考慮通貨膨脹因素，千禧一代購買第一套房所需的儲蓄與嬰兒潮一代相比有著巨大的差異。研究發現，加州是2024年全美十大購房成本最高的州之一，僅次於夏威夷。

1970年，夏威夷的房屋價值為3萬5100美元，按當前幣值約相當於28萬3316美元，以買房需要20%頭期款來算，至少要有5萬6663美元的首付。50多年後，夏威夷的平均房價已達97萬1644美元，準買家需要準備的首付，高達19萬4329美元。

根據GoBankingRates的數據，加州房屋20%首付所需要準備的儲蓄，在過去半個世紀左右暴漲，即使經通貨膨脹調整後，也增加超過10萬美元。

1970年，加州平均房價為2萬3100美元，按當今幣值計算，約相當於18萬6456美元。到2024年，平均房價已飆升至78萬3233美元。因此，加州人在1970年只需要3萬7291美元作為20%首付，現在則需要15萬6647美元，增加了11萬9355美元。

GoBankingRates建議，下列方式可以幫助積累儲蓄：

1. 評估財務狀況；

2. 制定預算計畫；

3. 將儲蓄存入高利率帳戶；

4. 增加401(k)退休計畫的供款；

5. 儲存任何額外的現金。

GoBankingRates表示，無論財務目標是買房、規劃退休、購車，還是籌辦婚禮，現在開始積累的儲蓄都將幫助實現這些人生里程碑。

儲蓄 加州 房價

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