建於1849年 舊金山最古老莊園 開價2200萬元上市

舊金山現存最古老莊園開價2200萬元上市。(蘇富比國際房地產網站截圖)

一座位於Russian Hill、曾在舊金山 (San Francisco)1906年大地震和大火中倖存的淘金熱時期古老莊園，現以2200萬元的價格上市。

根據蘇富比國際房地產 (Sotheby′s International Realty)的房地產經紀人卡昂(Stacey Caen)和盧西爾(Joseph Lucier)表示，這座位於Francisco街825-845號的莊園被認定為舊金山現存最古老的住宅，擁有豐富的歷史，可追溯至1849年由R.C. Ruskin船長建造。賣家羅伯森(Brett Robertson)表示，這座房子據傳是用一艘淘金者前往加州時所乘坐船隻的木材建造而成。

這座占地超過1萬3000平方呎的莊園坐落在寬敞的地段上，提供270度的景觀視野，包括金門大橋(Golden Gate Bridge)、科伊特塔(Coit Tower)和海灣大橋(Bay Bridge)等地標。卡昂和盧西爾表示，這座住宅擁有8,440平方呎的居住空間，包括五間臥室、五間全套衛浴和兩間半衛浴。最近的翻修工程在保留維多利亞建築風格的同時，更提升了室內的宏偉氣派。

1986年，著名金融家Sanford "Sandy" Robertson與他的第二任妻子Jeanne Pollock Sollitt Robertson以約180萬元購入這座房產。Sanford在1970年代末創立了科技投資 銀行Robertson, Stephens & Co.，後來將其出售給美國銀行。他還在1999年共同創立了專注於科技投資的Francisco Partners，並在Salesforce董事會任職近20年。Jeanne於2018年去世，而Sanford在再婚後於今年初去世。

賣家羅伯森向最先報導此房源的華爾街日報表示，這座豪宅曾接待過許多知名人士，包括兩位總統歐巴馬和克林頓。爵士鋼琴家布魯貝克(Dave Brubeck)也在這裡進行了私人演奏會。

主層設有寬敞的娛樂空間，包括宏偉的接待門廳、帶壁爐和觀景露台的客廳，以及直通花園露台的正式餐廳。

廚房設有通過法式門通往露台的早餐區，還有多個座位區和一個游泳池。主層的私人圖書館裝飾有書架和一個可觀賞海灣景色的窗戶。

莊園的主臥套房可欣賞舊金山灣的景色，配有辦公室、燃氣壁爐、雙人更衣室和一個可觀賞海德街碼頭景色的衛浴。頂層設有附吧檯的休息區，並可直接通往擁有全景視野的屋頂露台。

其他設施包括地下層的遊戲室、多個工作間、溫控酒窖和充足的儲物空間。莊園配備兩部電梯可通往三個主要樓層，其中一部因建在山坡上，被稱為「山坡電梯」。