我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

橙縣杭廷頓灘老人之家 縮減為4樓159單位 議會點頭了

編譯胡立宗／綜合報導
Bolsa Chica Senior Care Community的預想圖。（HKIT Architects）
Bolsa Chica Senior Care Community的預想圖。（HKIT Architects）

原為五層樓、202個單位的老人之家「Bolsa Chica Senior Care Community」在縮減為四層樓、159個單位後終於獲得橙縣杭廷頓灘市議會同意，未來將專供長者居住，平均年齡將在80至85歲之間，住民都可獲得24小時的照護。

老人之家基地位於Warner Avenue 4900街區，原本的零售店家將拆除以新建看護式公寓。其中134個單位為需要部份協助的單位，25個則為失智症專用單位。社區地上三層，活動空間、用餐區與停車場則位於地下。

市府都市規劃委員會9月時以4比3通過，反對者的意見為，Bolsa Chica Senior Care Community沒有可以自理生活長者的居住單位。

議會10月的表決也是以4比3通過，反對的意見則是，建築體量太大，等於在7磅的袋子裡塞10磅的東西，雖然建案已經縮小規模，但3英畝的基地還是太小。

同意的議員為Rhonda Bolton、Dan Kalmick、Natalie Moser，與共和黨籍的Tony Strickland。反對者為市長Gracey Van Der Mark、代理市長Pat Burns與Casey McKeon。

不與同黨議員一起反對的原因，Tony Strickland說，市裡的老年人口增加得非常快，但卻沒有地方可以安養。聯邦人口統計顯示，杭廷頓灘65歲以上的人口占19%，比加州平均還多了2個百分點。

橙縣紀事報報導，Tony Strickland說，高密度住民的一般公寓，他當然反對，因為會衍生公安與治安問題，「但這是具備生活輔助的長者公寓啊」。

地產投資公司Hines的專案負責人Tom Lawless表示，杭廷頓灘需要更多長者照護公寓。負責未來營運的Clearwater Living，其代表Christopher Hilbert則說，本地長者的增加速度將超過照護公寓的興建量。

橙縣 加州 投資

上一則

迎黑五 好市多5優惠 觸控螢幕筆電減300美元

下一則

金博士牙科27年經驗 專精植牙 一年保固

延伸閱讀

加州關鍵第45選區選情膠著 兩黨砸錢搶攻

加州關鍵第45選區選情膠著 兩黨砸錢搶攻
約巴林達市議員黃瑞雅得票數暫居第二

約巴林達市議員黃瑞雅得票數暫居第二
加州第45國會眾議員選戰關鍵 兩黨砸創紀錄經費搶攻

加州第45國會眾議員選戰關鍵 兩黨砸創紀錄經費搶攻
杭廷頓灘市議會拒建平價房訟案 遭聯邦上訴法院駁回

杭廷頓灘市議會拒建平價房訟案 遭聯邦上訴法院駁回
你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」
杭廷頓蘭花展 3珍品搶鏡

杭廷頓蘭花展 3珍品搶鏡

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
美國醫學會期刊（JAMA）近期發表一篇名為「過度牙科治療」（Too Much Dentistry）論文引發關注。（截自NBC）

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

2024-11-02 02:18

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人