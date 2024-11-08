橙縣杭廷頓灘老人之家 縮減為4樓159單位 議會點頭了

Bolsa Chica Senior Care Community的預想圖。（HKIT Architects）

原為五層樓、202個單位的老人之家「Bolsa Chica Senior Care Community」在縮減為四層樓、159個單位後終於獲得橙縣 杭廷頓灘市議會同意，未來將專供長者居住，平均年齡將在80至85歲之間，住民都可獲得24小時的照護。

老人之家基地位於Warner Avenue 4900街區，原本的零售店家將拆除以新建看護式公寓。其中134個單位為需要部份協助的單位，25個則為失智症專用單位。社區地上三層，活動空間、用餐區與停車場則位於地下。

市府都市規劃委員會9月時以4比3通過，反對者的意見為，Bolsa Chica Senior Care Community沒有可以自理生活長者的居住單位。

議會10月的表決也是以4比3通過，反對的意見則是，建築體量太大，等於在7磅的袋子裡塞10磅的東西，雖然建案已經縮小規模，但3英畝的基地還是太小。

同意的議員為Rhonda Bolton、Dan Kalmick、Natalie Moser，與共和黨籍的Tony Strickland。反對者為市長Gracey Van Der Mark、代理市長Pat Burns與Casey McKeon。

不與同黨議員一起反對的原因，Tony Strickland說，市裡的老年人口增加得非常快，但卻沒有地方可以安養。聯邦人口統計顯示，杭廷頓灘65歲以上的人口占19%，比加州 平均還多了2個百分點。

橙縣紀事報報導，Tony Strickland說，高密度住民的一般公寓，他當然反對，因為會衍生公安與治安問題，「但這是具備生活輔助的長者公寓啊」。

地產投資 公司Hines的專案負責人Tom Lawless表示，杭廷頓灘需要更多長者照護公寓。負責未來營運的Clearwater Living，其代表Christopher Hilbert則說，本地長者的增加速度將超過照護公寓的興建量。