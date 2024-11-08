科奇拉谷幻象莊建案開發 含可負擔宅照顧低收戶

圖為幻象莊市政廳。（市府官網）

內陸科奇拉谷幻象莊市（Rancho Mirage）一年前對未來住宅開發做了規畫，開發項目中不乏可負擔住宅，充分考慮到低收入 家庭住房需要。根據房市資訊平台Redfin資料，幻象莊目前中間房價 超過90萬元，較2023年同期上漲近9%，但住房銷量同比減少約三成。買家對當地高端住房需求還是比較強勁。

根據市府資訊，一年前，幻象莊市規畫未來主要開發案包括，蒙特瑞街（Monterey Ave.）建案，在街路西側，靠近Dinah Shore Dr.占地35畝，開發住宅400個單位以及15萬平方呎的零售和餐飲空間，還有一座150間客房的星級酒店。

卡特納開發案（Catana development），位於靠近Rancho Mirage高中的36畝地塊上，開發住宅超過300個單位的居民區，其中有大約100個單位提供低收入家庭，這裡配套設施還有商店、餐廳及寫字樓等。

維亞維爾公寓案（Via Vail Apartments）預計在2027年完成，提供15棟兩層建築中，有超過2000個單位是可負擔住宅。

迪士尼主題社區Cotino是一個高端社區，這裡包括私人住宅、一家酒店、娛樂以及購物餐飲設施等。社區還有一個對公眾開放的瀉湖公園，需支付俱樂部費用進入，預計需要八年至十年完成。

市府並批准在Monterey Ave.西側開發可負擔住房，這些項目包括至少有240個單位提供低收入家庭，或者至少150個單位、最多250個單位提供很低收入家庭和低收入家庭。

根據Redfin資訊，9月間幻象莊的中位房價是90萬3000元，年漲8.9%。根據統計推估，該市在未來30年，幾乎所有物業都會受高溫天氣影響，而且有62%的物業在這個期間受火災影響最大，但受洪水及風災影響較小。

另一房市資訊平台Zillow顯示，幻象莊2024年7月中間房價是94萬5833元，上市房屋在8月份的中間價是95萬2333元，一般大約2個月左右可售出，但有77%的售出房屋價格低於最初上市時的要價。

幻象莊市處在內陸科奇拉谷（Coachella Valley），經濟依賴旅遊和休閒業，有著名的Coachella Valley Music and Arts Festival。儘管近期房屋銷售量有所下降，但從整個房市來看，還是處於穩定增長。

幻象莊市成立於1973年8月3日，目前居民近2萬人。這裡是一處度假勝地，有設備完善的度假村、世界級水療中心、豪華高爾夫球場，吸引眾多來此享受加州 陽光和休閒生活的遊客，被譽為結合奢華生活和自然美景的城市。