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六人行已故演員 馬修派瑞洛杉磯故居855萬售出

洛杉磯訊
馬修派瑞位於洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)的住所。(谷歌地圖）
馬修派瑞位於洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)的住所。(谷歌地圖）

馬修派瑞生前故居。（房地產公司Sotheby’s International R...
馬修派瑞生前故居。（房地產公司Sotheby’s International Realty）

最新房產記錄顯示， 2023年10月去世的好萊塢明星、情境喜劇「六人行」演員馬修派瑞（Matthew Perry）位於洛杉磯的故居，已於近日以855萬美元的價格售出。該房產位於洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)，派瑞於2020年以600萬美元的價格購得。2023年10月，他被發現在這棟房屋的按摩浴缸中意外去世；官方驗屍報告顯示，派瑞「氯胺酮急性中毒」並溺水身亡。

據紐約時報報導，房地產開發商兼電影製片人維瑪-拉利安（Anita Verma-Lallian）購買了這座擁有四個房間4.5個衛浴的住宅，她同時是商業地產諮詢公司 Arizona Land Consulting 及電影製作公司Camelback Productions的創辦人兼執行長。據了解，Verma-Lallian 買下派瑞的前居所作為投資物業，並於10月16日完成交易，距離這位「六人行」明星去世將近一年。

派瑞在擁有該物業期間曾對其進行多項更新，包括增設了一座可眺望海景的泳池。目前，尚不清楚新主人對該房產未來的計畫，不知她是否打算對此住所進行進一步翻修或改建。

從客廳可以欣賞到海景。（房地產公司Sotheby’s International...
從客廳可以欣賞到海景。（房地產公司Sotheby’s International Realty）
該房產以855萬美元的價格出售。（房地產公司Sotheby’s Internat...
該房產以855萬美元的價格出售。（房地產公司Sotheby’s International Realty）

除了該物業外，派瑞生前曾擁有多處位於洛杉磯的豪宅。2020年派瑞以1495萬美元掛牌出售其馬里布海景房，但最終於2021年1月以1310萬美元的價格售出；同年，他以2160萬美元售出其號稱「空中豪宅」的9300平方呎洛杉磯頂層公寓，此價雖低於最初3500萬美元的開價，但仍超出派瑞2017年支付的2000萬美元。派瑞於去世前不久的2023年5月，還曾以499萬5000美元購入了一棟好萊塢山住宅，隨後以510萬美元掛牌出售，但價格於9月降至470萬美元。

在派瑞去世的前一個月，他還以每月4萬9000美元租下比佛利山的一處三房住宅，作為他在寶馬山花園住所翻修期間的臨時居所，與其多年助理伊瓦瑪薩（Kenny Iwamasa）同住。據每日郵報報導，伊瓦瑪薩已於8月7日對一項「陰謀分發致死的氯胺酮」罪名認罪，面臨最高15年刑期。

隨著派瑞的離世，娛樂圈感到震驚與哀悼，他的「六人行」同劇明星也紛紛公開表達悲痛。派瑞於2021年曾與「六人行」成員再度同框，該次重聚成為了他在電視銀幕上的最後亮相。

洛杉磯 好萊塢 比佛利山

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