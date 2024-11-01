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迪士尼品牌、設計加持 4系列主題住宅百萬元起跳

記者啟鉻／幻象莊報導
Cotino主題社區設計住宅。（Cotino官網）
Cotino主題社區設計住宅。（Cotino官網）

迪士尼在幻象莊打造的Contino主題社區，獨具匠心，且有品牌加持，更有高端設計，所以這裡開發的多款住宅都是百萬元起跳。華人地產專家認為，迪士尼通過進軍房地產領域，創造更多收入來源。

Cotino主題社區設計住宅。（Cotino官網）
Cotino主題社區設計住宅。（Cotino官網）

影音來源：記者啟鉻

Contino主題社區提供四個住宅系列︰

–鄉村小屋系列（Cottage Collection）

為設計獨特的獨立屋，每棟都有獨特的設計風格。房屋面積約為2260到2820平方呎不等，擁有二間臥室和2個衛浴間。房屋款式包括The Atelier等多種。

以The Atelier獨立屋為例，住宅入口前部分，左手邊有二車位車庫和右邊一間全衛浴設施的次臥間。室內中部分是會客廳和廚房及餐廳一體空間。後部分是全衛浴間、步入室衣帽間的主臥室。其他設施還有可用作辦公、洗衣烘乾的空間以及一處遮蔭室外露台。

–豪華屋系列 (Grand Collection）

寬敞的室內面積3000到3900平方呎。室內外無縫銜接，住宅的前寬約為60呎至70呎。室內有三至五間臥室，最多可提供五間浴室。住宅價格200萬元起跳。這個系列住宅至少有16種款式。

–莊園屋系列（Estate Collection）

屬於高端獨立屋。有著壯觀的外觀設計，內有寬敞的聚會空間。住宅前寬各約為90呎、120呎和135呎。房屋面積約3400至7180平方呎，室內擁有三至五間臥室和三至五間全衛浴間。不同款式的房屋分別從250萬元和400萬元起跳。這個系列房屋有16種款式。

無論是豪華屋還是莊園屋，都有遮蔭門廊，廚房設有大型廚房島及步入式儲存間，每間臥室都提供獨立全衛浴設施，室內家庭辦公空間。會客廳可以延伸至戶外，做到室內外無縫銜接。車庫提供二至三個車位，獨立隱私庭院。不僅室內設計豪華，還充分注意到居室間的距離，居者可以充分享受獨處寧靜樂趣，盡情進入迪士尼講述的童話故事。

–Longtable Park 55+社區

專為55歲及以上居民打造，價格從100萬元起跳。這個社區住宅包括以上豪華屋系列和莊園屋系列的房屋款式，且兼具獨有特色。

Cotino主題社區設計住宅。（Cotino官網）
Cotino主題社區設計住宅。（Cotino官網）

華人地產投資專家劉Jenny認為，迪士尼進軍房地產領域，主要是品牌擴展及多元化發展戰略，並鎖定房地產高端市場定位，打造地產品牌，而且是一項長期投資計畫，多元化創造收入來源，減少對傳統主題公園和娛樂業務依賴。

迪士尼 房地產 投資

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