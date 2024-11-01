實探迪士尼首個南加社區建案 明年上半年或可完成近半設施

迪士尼正在開發的Cotino主題社區入口標誌。（記者啟鉻／攝影）

迪士尼 （Walt Disney Co.）首次進入住房開發領域，第一個大型主題社區建案落腳南加 河濱縣（Riverside）。本報記者日前走訪施工現場，據工作人員介紹，整個建案全部完成需要8至10年。2025年上半年或可完成近半設施。

迪士尼正在開發的Cotino主題社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

影音來源：記者啟鉻

迪士尼正在開發的主題社區名為蔻提諾（Cotino），位於幻象莊市（Rancho Mirage）。工程一年前動土，2023年11月正式開始施工。社區入口處，有主題社區標誌。社區銷售中心內有規畫圖。

Cotino主題社區人工湖在施工中。（記者啟鉻／攝影）

已經可看出些輪廓的社區公園。（記者啟鉻／攝影）

蔻提諾主題社區如同湖畔繁華小鎮，有Town Center、購物娛樂休閒健身設施。目前，社區內面積24畝的大型人工湖，正在做湖底鋪設。工作人員Jackie介紹，湖名為Cotino Bay，湖水來自地下水，並非有些人猜測的引入河水。湖內不會有生物或水植物。在湖內有兩座小型人工島，島上植有棕櫚樹。湖畔的主要設施，分為Club Beach和Cotino Bay Beach兩大部分。

在Club Beach有Artisan Club的會員體驗俱樂部，是迪士尼主題生活的一部分，設施包括餐飲、湖畔酒吧、健身設施、創意工作室，還可以在Cotino Bay享受私人游泳區及皮划艇、立式滑水等遊樂設施。在Parr House，提供俱樂部成員活動和聚會場所，設計具中世紀現代風格。該俱樂部為迪士尼會員規畫活動，還有一個戶外公共泳池，以及水療、網球、匹克球場等設施。

Cotino Bay Beach部分，會建立一個Town Center，有湖畔餐廳和各種品牌商店，促進訪客與居民交流。據介紹，未來距離湖畔不遠處，還會有進一步的商業開發，比如旅店等。

進入Cotino主題社區工地的施工機械。（記者啟鉻／攝影）

目前所有設施尚處最初施工階段。社區內三棟展示屋的其中之一已完成，其它則在建設中，全部展示屋完成後，將提供訪客預約參觀。其他住宅也加緊建設中。整個Cotino社區占地約618畝，計畫提供超過1900套住宅，包括三層康斗、一層或二層獨立屋。2025年上半年，會完成社區第一階段，提供300餘棟住宅，還有公園和步道。社區還設有專為55歲以上人士設計的住宅區域，名為Longtable Park residences，還有配套的狗狗公園。社區住宅不僅具有功能齊全的內部空間，還設計戶外庭院和有遮蔽露台，讓居民享受室內、外不同生活方式，並融入當地自然環境。

Cotino主題社區銷售中心實景立體展示圖。（記者啟鉻／攝影）

Contino迪士尼主題社區位於幻象莊市區南部，距離原來居民區僅一街之隔，周邊已有餐飲、購物及醫療設施，還有賭場。前往高速路和機場的交通非常方便。此處屬沙漠中的綠洲，環境也非常美麗，但氣溫比洛杉磯地區炎熱，夏季室外高溫時，極可能超過華氏百度 ，有意入住者事先也宜有所規劃、因應。