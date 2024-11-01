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消費者信心寫新高 就業現樂觀態度

記者趙健／洛杉磯報導
小額貸款買房利息參考。(佳信貸款 - 劉艷秋提供)
小額貸款買房利息參考。(佳信貸款 - 劉艷秋提供)

10月28日當周，房貸各期利率繼續上漲，各年期漲幅約0.125%。其中，30年期固定抵押貸款利率升至6.500%。

據經濟諮商會(Conference Board)29日最新數據，10月消費者信心指數升至108.7，高於市場預期，不僅寫下九個月以來新高，也是2021年3月以來最大增幅。就業市場方面的調查顯示，美國民眾認為就業職位充足的人數比率上升至35.1%，月升3.8個百分點；而認為工作難找的人數比率降至16.8%，月跌1.8個百分點。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）聲明表示，10月消費者信心指數的五個組成部分均有所改善，消費者對當前商業狀況評估轉為積極。他進一步指出， 「在經歷了數月疲軟後，民眾對當前就業機會的看法有所反彈，可能反映出勞動力市場數據的改善。此外，自2023年7月以來，消費者首次對未來的就業機會表現出謹慎樂觀的態度。」

儘管經濟持續走強推動了消費者信心，但職缺及勞動力流動調查（JOLTS）卻跌至三年來最低點：9月有744萬個職缺，低於市場預期的800萬個和8月的786萬個。該數據被認為對抵押貸款利率造成下行壓力。

目前小額貸款買房利息參考。(佳信貸款 - 劉艷秋提供)
目前小額貸款買房利息參考。(佳信貸款 - 劉艷秋提供)

就業 利率 貸款

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